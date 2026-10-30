 Lazio da Scudetto? I numeri della squadra di Gattuso sorprendono l'Europa
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Lazio da Scudetto? I numeri della squadra di Gattuso sorprendono l’Europa

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Published 1 minuto fa il 30 Ottobre 2026
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Lazio spettacolo con Gattuso: media gol da capogiro, i biancocelesti volano tra le grandi d’Europa

Nel calcio le partenze sprint possono illudere, ma quando i numeri continuano a confermarsi settimana dopo settimana diventano qualcosa di più. È il caso della Lazio di Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione che non ha precedenti nella storia del club e che la proietta tra le squadre più performanti d’Europa.

Dopo nove giornate di Serie A, i biancocelesti occupano il vertice della classifica a quota 25 punti insieme all’Inter. Il bilancio parla di otto vittorie e un pareggio, con 22 reti realizzate e appena 7 subite. Numeri che certificano il miglior inizio di campionato nella storia della Lazio.

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I punti di forza della Lazio di Gattuso

Il segreto della formazione capitolina risiede soprattutto nell’equilibrio. La Lazio possiede il secondo miglior attacco del campionato e una delle difese più solide della Serie A. Un mix che ha permesso alla squadra di battere avversari importanti e di mantenere un rendimento costante.

Dal punto di vista tattico, Gattuso ha costruito una squadra aggressiva, organizzata e capace di alternare intensità e qualità. La vittoria per 3-0 sul campo della Juventus e il recente 6-2 rifilato al Sassuolo rappresentano due manifesti perfetti del momento biancoceleste.

A fare la differenza è anche la distribuzione del contributo offensivo. Giocatori come Mattia Zaccagni, capitano e riferimento tecnico della squadra, Gustav Isaksen, esterno offensivo danese, Kenneth Taylor, centrocampista olandese, e Tijjani Noslin, attaccante offensivo, stanno garantendo gol e assist con continuità.

Meglio delle Lazio degli Scudetti

L’aspetto più impressionante riguarda il confronto storico. La Lazio attuale sta facendo registrare numeri superiori persino a quelli delle squadre che vinsero gli Scudetti del 1974 e del 2000. Mai il club era riuscito a raccogliere così tanti punti nelle prime giornate di campionato

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Il confronto con le big europee

Numeri da big in Italia e nel Vecchio Continente

La media reti a partita della squadra capitolina si attesta a un eccezionale 2,44 gol a incontro, un rendimento di altissimo profilo che, all’interno del panorama della Serie A, viene superato unicamente dalla corazzata Inter e dalla Roma.

Allargando lo sguardo all’intero panorama calcistico europeo, il dato assume contorni ancora più sbalorditivi: sono pochissime le formazioni nel Vecchio Continente capaci di fare meglio dei biancocelesti. La speciale graduatoria continentale vede in vetta il Barcellona con una media monstre di 4 gol a partita, seguito dal Bayern Monaco (3,57) e da club dal calibro di Brighton (2,87), Lipsia (2,85), Real Madrid (2,5) e Manchester City (2,5). Una statistica che certifica la bontà del lavoro tattico impostato da Gattuso e proietta la Lazio nell’élite del calcio europeo.

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