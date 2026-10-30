Il Bologna riabbraccia Orsolini: l’infortunio è alle spalle, Palladino ha una freccia in più in attacco per il match contro il Monza

Riccardo Orsolini torna a disposizione del Bologna per il match contro il Monza. I convocati di Palladino

Arrivano ottime notizie per il Bologna e per il tecnico Raffaele Palladino in vista della sfida casalinga contro il Monza, in programma sabato 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall’Ara. La formazione rossoblù, reduce dall’entusiasmante striscia positiva di due vittorie consecutive conquistate ai danni di Cagliari e Milan, ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per la 10ª giornata di Serie A: la novità di maggior rilievo è rappresentata dal ritorno a pieno regime di Riccardo Orsolini, nuovamente arruolabile dopo i problemi fisici delle ultime settimane.

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Superata la lesione muscolare: l’esterno di nuovo a disposizione

L’attaccante marchigiano si era fermato lo scorso 11 ottobre durante la trasferta contro il Lecce. Gli esami clinici svolti all’epoca avevano evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, stop forzato che ha costretto il classe 1997 a rimanere ai box nei delicati impegni contro Inter, Cagliari e nel turno infrasettimanale di San Siro contro il Milan. Dopo un percorso riabilitativo gestito con cautela e il ritorno al lavoro sul campo insieme ai compagni, Palladino ritrova una pedina di primaria importanza per dare profondità e imprevedibilità alla propria manovra offensiva.

L’elenco completo dei convocati del Bologna

Per l’incrocio contro i biancorossi, la guida tecnica dei felsinei ha inserito ventiquattro calciatori nella lista gara:

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Happonen, Pessina, Skorupski. Difensori: Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea.

Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini.

Le soluzioni offensive per blindare i tre punti

Il rientro di Orsolini amplia notevolmente le alternative a gara in corso per il reparto avanzato rossoblù, già rinvigorito dal brillante momento di forma di pedine come Mbangula, Odgaard e Cambiaghi, oltre alla disponibilità di Artem Dovbyk. Con un calendario compresso e impegni ravvicinati, la gestione dei minutaggi sarà un elemento chiave: il numero 7 potrebbe iniziare dalla panchina per poi aumentare progressivamente i giri del motore a partita in corso, offrendo freschezza e qualità balistica nell’ultimo terzo di campo contro la retroguardia brianzola.