Lazio da record, così la cura Gattuso ha rigenerato tutti: la rinascita dei biancocelesti spiegata in queste tappe – VIDEO di Elia Serra

Cosa c’è dietro alla rinascita della Lazio di Gennaro Gattuso: così i biancocelesti stanno costruendo una stagione da record – VIDEO

Una marcia travolgente che riscrive le gerarchie del campionato e certifica la trasformazione profonda di una squadra rigenerata. La Lazio guidata da Gennaro Gattuso è l’autentica rivelazione di questo avvio di Serie A 2026/2027, issandosi in vetta alla classifica a quota 19 punti in coabitazione con l’Inter. Il ruolino di marcia rasenta la perfezione: sei vittorie, un pareggio e zero sconfitte in sette turni. A imprimere una svolta autorevole alle ambizioni del club capitolino è stato l’impressionante successo esterno per 3-0 contro la Juventus di Luciano Spalletti, una dimostrazione di forza, personalità e cinismo tattico. A sorreggere il primato è una tenuta difensiva invidiabile: con appena quattro reti incassate, la retroguardia biancoceleste è tra le migliori del torneo, preceduta solo da Roma e Cagliari (tre marcature subite).

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La cura Gattuso: l’esplosione di Dele-Bashiru, la regia di Belahyane e la certezza Noslin

Il capolavoro dell’allenatore si riflette innanzitutto nella metamorfosi di interpreti inizialmente considerati secondari nelle rotazioni. L’esempio più emblematico è quello di Fisayo Dele-Bashiru: reduce da un’annata discontinua, il centrocampista nigeriano ha conquistato un ruolo di primo piano fino a siglare il gol della consacrazione nel match di Torino contro i bianconeri.

Un percorso analogo ha riguardato Reda Belahyane, impostosi come pedina di riferimento e fonte di equilibrio nella costruzione del gioco dal basso. Nel reparto offensivo brilla l’impatto di Tijjani Noslin: accostato a una possibile cessione nella sessione estiva di mercato, l’attaccante olandese è rimasto a Roma rivelandosi una soluzione tattica di enorme valore. Una gestione virtuosa che premia anche l’operato del direttore sportivo Angelo Fabiani, abile nel trattenere profili che oggi rappresentano la spina dorsale della formazione titolare.

Frattesi trascinatore totale e la tentazione del sogno scudetto

Il punto focale della nuova identità laziale ha il volto e le incursioni di Davide Frattesi. L’ex centrocampista di Sassuolo e Inter sta vivendo la stagione del definitivo rilancio, trascinando il collettivo con prestazioni di altissimo livello e una pericolosità offensiva micidiale, testimoniata dai quattro gol già realizzati tra Serie A e Nazionale.

Sebbene la graduatoria autorizzi a coltivare grandi sogni, la corsa al titolo richiederà continuità atletica e tenuta nervosa nei momenti più complessi del calendario. Intanto la Lazio può guardare l’intera concorrenza dall’alto al fianco dell’Inter, forte di un collettivo affamato e plasmato a immagine e somiglianza del suo condottiero.