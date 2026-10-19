Roma, esplode il talento di Lulli: Gasperini lo ha voluto a tutti i costi, ora pronto un rinnovo da big! Le cifre dell’accordo

Calciomercato Roma, Emanuele Lulli è diventato una delle rivelazioni della squadra di Gasperini: i giallorossi lavorano al rinnovo fino al 2031
La Roma si gode l’esplosione di Emanuele Lulli, una delle sorprese più interessanti di questo avvio di stagione. Il giovane esterno italiano, protagonista anche del suo primo gol in Serie A, ha conquistato la fiducia di Gian Piero Gasperini, diventando rapidamente una risorsa importante per la formazione giallorossa.
Come raccontato dal Corriere dello Sport, la società capitolina ha già avviato i contatti per il rinnovo del contratto, con l’obiettivo di blindare un talento cresciuto nel proprio settore giovanile.
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Roma, Gasperini ha cambiato il destino di Lulli: il retroscena estivo
Durante l’estate, il futuro di Lulli sembrava lontano da Trigoria. Il giocatore era infatti vicino al trasferimento in prestito all’Avellino di Alessandro Nesta, ma il mancato accordo immediato sul prolungamento del contratto ha cambiato tutto.
Gasperini e il suo vice Gritti, impressionati dalle prestazioni del giovane durante la preparazione, hanno deciso di trattenerlo.
Determinante il messaggio dell’allenatore: «tu non te ne vai da qua, tu resti».
Una scelta ripagata sul campo: dopo sette giornate, Lulli ha collezionato 401 minuti, diventando il secondo esterno più utilizzato della Roma dopo Wesley.
Roma, Gasperini esalta Lulli: le qualità che hanno conquistato il tecnico
L’allenatore giallorosso ha espresso pubblicamente tutto il proprio apprezzamento per le caratteristiche atletiche del giovane.
«Per valori atletici, velocità e resistenza, è superiore a tutti, anche a Wesley. Una forza della natura».
Il tecnico sta lavorando soprattutto sulla crescita tattica del giocatore, chiedendogli maggiore attenzione difensiva e coraggio negli inserimenti offensivi.
Calciomercato Roma, rinnovo Lulli fino al 2031: le cifre
Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Tony D’Amico sta lavorando con l’agente Pocetta per raggiungere rapidamente un’intesa.
L’ipotesi è un prolungamento fino al 2031, con uno stipendio che, bonus compresi, potrebbe avvicinarsi al milione di euro a stagione.
Il contratto attuale scade nel giugno 2027 e la Roma vuole evitare il rischio di perdere un patrimonio tecnico ed economico.
Lulli, già finito nell’orbita della Nazionale di Roberto Mancini, rappresenta una delle migliori espressioni recenti del vivaio giallorosso, sulla scia di Niccolò Pisilli.
Per la Roma, blindarlo significherebbe assicurarsi un protagonista del presente e un investimento importante per il futuro.