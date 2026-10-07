Cagliari, la rivoluzione tattica di Fabio Pisacane: si può davvero parlare di moduli? Ecco come sta giocando la squadra – VIDEO di Elia Serra

Cagliari, l’analisi tattica di come sta giocando la squadra di Fabio Pisacane – VIDEO di Elia Serra

Nel calcio contemporaneo le disposizioni numeriche rappresentano sempre più un’indicazione formale rispetto all’effettivo atteggiamento espresso sul rettangolo verde. L’avvio di stagione del Cagliari ne costituisce un esempio lampante, con Fabio Pisacane capace di guidare un’evoluzione tattica basata su concetti dinamici ed eclettici. Sebbene la lavagna della vigilia proponga come riferimento iniziale un classico 4-3-3, lo sviluppo della manovra rossoblù rivela una struttura in continua mutazione, dove l’occupazione degli spazi varia in funzione dei momenti della gara e delle attitudini dei singoli.

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Maldini e Fazzini: l’imprevedibilità tra le linee

A rendere complessa la lettura del gioco sardo per i pacchetti arretrati avversari è innanzitutto la natura dei suoi interpreti offensivi. Elementi come Daniel Maldini e Jacopo Fazzini, schierati nominalmente alle ali del tridente, tendono sistematicamente ad abbandonare la corsia laterale per accentrare il proprio raggio d’azione. Questa libertà di movimento consente loro di rifugiarsi sulla trequarti, dialogare nello stretto e generare superiorità numerica alle spalle del centrocampo rivale. Si tratta di un’impostazione che per fluidità ricorda il lavoro tattico osservato nel Como, contesto in cui la lavagna di partenza perde di significato non appena il pallone comincia a scorrere.

Il fattore Adopo e la flessibilità del reparto difensivo

All’interno di questo meccanismo fluido, l’ago della bilancia è rappresentato da Michel Adopo. Il centrocampista garantisce all’allenatore la possibilità di variare la disposizione della squadra senza ricorrere alle sostituzioni. Adopo sa infatti defilarsi sulla destra per ridisegnare la mediana, oppure alzarsi verticalmente a ridosso dell’attaccante per offrire un riferimento centrale aggiuntivo.

L’elasticità del sistema coinvolge anche la linea difensiva. L’utilizzo di calciatori con attitudini da centrali anche sulle corsie esterne assicura una notevole stabilità nelle coperture preventive e nella gestione dei contropiedi. Contemporaneamente, la propensione ad avanzare e impostare permette ai difensori di partecipare alla costruzione dell’azione mantenendo sempre la squadra bilanciata. Per il Cagliari, dunque, lo schema iniziale resta un semplice punto di partenza: a determinare l’identità della squadra sono i compiti e l’interpretazione dei ruoli dopo il fischio d’inizio.