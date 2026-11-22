Nicolò Tresoldi sta raggiungendo numeri devastanti in questo inizio di stagione con il Club Brugge. Cosa ha fatto contro il Mechelen

Nicolò Tresoldi continua a trascinare il Club Brugge a suon di reti e prestazioni di altissimo livello. Nell’ultimo impegno ufficiale, l’attaccante si è preso ancora una volta la scena firmando una doppietta pesantissima nel netto successo esterno per 5-1 conquistato sul terreno del Mechelen. Un pomeriggio da protagonista assoluto che certifica lo straordinario momento di forma del centravanti, capace di incidere con impressionante regolarità sotto porta e di ritoccare ulteriormente un bilancio realizzativo già fuori dal comune: con i due sigilli messi a segno in trasferta, infatti, il bottino complessivo dell’attaccante sale già a quota 20 gol stagionali.

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Dominio in patria: 10 reti nel campionato belga e il sigillo in Supercoppa

Il dato che colpisce maggiormente analizzando l’annata di Tresoldi è la straordinaria continuità di rendimento garantita su ogni fronte. Esattamente la metà del suo bottino attuale arriva dal torneo nazionale: sono infatti 10 i gol nel campionato belga, un ruolino di marcia che lo conferma tra gli interpreti offensivi più prolifici ed efficaci dell’intera competizione, come dimostrato anche dalla prova di forza collettiva e individuale messa in mostra contro il Mechelen. A questo score si aggiunge inoltre 1 rete nella Supercoppa belga, sigillo che aveva inaugurato nel migliore dei modi la sua stagione con la maglia del Club Brugge confermando fin dalle prime battute il suo peso specifico negli appuntamenti che contano.

Protagonista anche in Champions League e con la Nazionale Under 21 tedesca

La vena realizzativa del giovane bomber non conosce però confini nazionali e si esprime con la stessa efficacia anche sul palcoscenico internazionale. Nella massima competizione continentale per club, Tresoldi ha già messo a referto 5 gol in Champions League, dimostrando personalità, freddezza e capacità di colpire anche contro difese di caratura europea. Lo sa bene l’Inter.

Il quadro dei venti centri complessivi si completa infine con il contributo offerto lontano dal club: con la maglia della Nazionale Under 21 tedesca, l’attaccante ha infatti realizzato altri 4 gol, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile anche a livello internazionale giovanile. Raggiungere la soglia delle 20 reti già in questa fase della stagione testimonia una crescita costante e una maturità sottoporta che rendono Tresoldi uno dei profili più brillanti e incisivi del panorama calcistico europeo. L’Italia di Roberto Mancini osserva…