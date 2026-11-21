Torino, Ignazio Abate analizza la sconfitta per 1-0 contro il Napoli nella 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Il tecnico granata sottolinea la buona prestazione della squadra

Il Torino esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona, ma Ignazio Abate non nasconde la soddisfazione per alcuni aspetti della prestazione offerta dai suoi giocatori. I granata hanno perso 1-0 contro il Napoli di Massimiliano Allegri, nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/2027, decisa da una rete di Scott McTominay nella ripresa.

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Una sconfitta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, soprattutto per le occasioni costruite nel secondo tempo e per la possibilità di conquistare un risultato positivo contro una formazione di valore.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Abate ha analizzato l’incontro, soffermandosi sulla mentalità della squadra, sulle difficoltà offensive e sulla crescita di Perri, protagonista di diversi interventi importanti.

Napoli-Torino, Abate soddisfatto della prestazione ma deluso dal risultato

Il tecnico granata ha riconosciuto i meriti della propria squadra, sottolineando però come sia necessario compiere ulteriori progressi per riuscire a conquistare punti contro avversari di questo livello.

SULLA SCONFITTA CONTRO IL NAPOLI – «Credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione, c’è sicuramente un grosso rammarico perché a usciamo mani vuote. Nel secondo tempo dovevamo avere la forza di andare in vantaggio, però la squadra ha dato tutto contro una squadra forte. La strada è quella giusta, ci manca ancora qualcosa per vincere queste partite».

Parole che evidenziano la convinzione dell’allenatore nel percorso intrapreso, nonostante un risultato che non premia gli sforzi dei granata.

Torino, Abate analizza i problemi offensivi: serve maggiore concretezza

Uno degli aspetti sui quali il Torino dovrà lavorare riguarda la capacità di trasformare le opportunità create in occasioni realmente pericolose.

Abate ha spiegato come la squadra abbia affrontato la trasferta di Napoli con l’intenzione di giocarsi la partita, pur mostrando ancora alcuni limiti nella gestione delle situazioni offensive.

SULLA SCARSA PERICOLOSITÀ IN ATTACCO – «Siamo venuti qui a giocarcela, siamo all’inizio di un percorso per creare mentalità, nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto non creando tantissimo. Nel secondo abbiamo avuto due o tre situazioni nelle quali dobbiamo migliorare in cattiveria e qualità, per fare qualcosa di più».

La necessità di aumentare la qualità negli ultimi metri rappresenta quindi una delle priorità del lavoro dell’allenatore granata.

Torino, Abate chiede un cambio di mentalità: «C’è da ragionare da grande squadra»

Per il tecnico, il salto di qualità passa soprattutto dalla crescita mentale del gruppo. Non bastano buone prestazioni per competere ad alto livello: serve maggiore consapevolezza nei momenti decisivi delle partite.

SUL SALTO DI QUALITÀ DEL TORINO – «E’ una questione mentale, se vogliamo fare uno step in avanti c’è da ragionare da grande squadra. Non è semplice, è un percorso e indubbiamente lavoriamo per quello».

Un messaggio chiaro ai giocatori, chiamati a sviluppare quella continuità e quella determinazione necessarie per ottenere risultati anche contro le squadre più attrezzate del campionato.

Torino, Abate promuove Perri: il percorso di crescita del portiere granata

Tra le note positive della serata spicca la prestazione di Perri, autore di numerose parate che hanno permesso al Torino di rimanere in partita fino agli ultimi minuti.

Abate ha sottolineato i progressi dell’estremo difensore brasiliano, arrivato in granata dopo un infortunio e protagonista di un percorso di ambientamento inizialmente complicato.

SULLA CRESCITA DI PERRI – «E’ un ragazzo che sta crescendo, è arrivato infortunato e lo abbiamo aspettato tanto. Ha avuto un primo mese di ambientamento non semplice, adesso sta lavorando tanto e raccoglie i frutti».

Il portiere rappresenta dunque una delle certezze sulle quali il Torino può costruire il proprio futuro.

La sconfitta contro il Napoli lascia rammarico ma anche indicazioni incoraggianti per la formazione di Abate. L’obiettivo sarà trasformare le buone prestazioni in risultati concreti, migliorando soprattutto la gestione delle occasioni e la mentalità nei momenti decisivi.