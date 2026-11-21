Milan, si complica la corsa a Nicolò Tresoldi: il Bayern Monaco potrebbe accelerare per l’attaccante del Club Brugge dopo il grave infortunio di Harry Kane

Il Milan rischia di ritrovarsi un concorrente particolarmente temibile nella corsa a Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Club Brugge, da tempo seguito dai rossoneri, sarebbe infatti finito al centro delle strategie di mercato del Bayern Monaco, alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo il grave infortunio di Harry Kane.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società bavarese potrebbe anticipare i propri programmi e tentare l’assalto al centravanti già nella sessione invernale. Una situazione che complicherebbe i piani del Milan e del proprietario Gerry Cardinale.

Milan, l’infortunio di Kane cambia tutto: Bayern Monaco su Tresoldi

L’infortunio riportato da Harry Kane durante la partita contro il Colonia rischia di avere conseguenze importanti anche sul mercato.

Il centravanti inglese ha subito la rottura del legamento della sindesmosi della caviglia sinistra ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo la stampa tedesca, lo stop potrebbe durare almeno tre mesi, con un possibile rientro tra febbraio e marzo.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany, già alle prese con diversi problemi fisici nel reparto offensivo, avrebbe quindi iniziato a valutare un investimento immediato.

Tra i nomi maggiormente apprezzati figura proprio Tresoldi, inizialmente seguito come possibile rinforzo per la stagione 2027/2028.

Milan, il Bruges alza il prezzo di Tresoldi: servono almeno 60 milioni

La concorrenza del Bayern rappresenta un ostacolo importante per il Milan di Ruben Amorim.

Il Club Brugge avrebbe già respinto durante l’estate offerte comprese tra 35 e 40 milioni di euro, fissando adesso una valutazione di almeno 60 milioni.

A giustificare queste richieste contribuisce anche il rendimento di Tresoldi in Champions League, dove ha realizzato 5 gol nelle prime 4 partite.

La valutazione potrebbe aumentare ulteriormente qualora il giovane attaccante continuasse a segnare nelle prossime sfide europee contro Liverpool e Napoli.

Milan, non solo Tresoldi: le alternative del Bayern Monaco

Il club bavarese starebbe valutando anche altre piste per sostituire temporaneamente Kane.

Tra i profili seguiti figurano Ricardo Pepi, centravanti statunitense del PSV Eindhoven, e Igor Thiago, attaccante brasiliano del Brentford.

Per il Milan, dunque, la situazione si complica. Il Bayern dispone delle risorse economiche per tentare un’operazione importante già a gennaio, mentre i rossoneri dovranno decidere se accelerare per Tresoldi oppure valutare alternative.

La corsa all’attaccante del Brugge potrebbe diventare uno dei principali intrecci del prossimo calciomercato invernale.