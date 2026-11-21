L’attaccante del Frosinone Antonio Raimondo si racconta: «Alvini mi ha trasformato. Recupero? Faccio quattro allenamenti al giorno. Sulla Nazionale…»

Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, ha raccontato il legame con il proprio allenatore in una lunga intervista concessa a SportWeek. Protagonista di un avvio di stagione travolgente con 8 reti messe a segno nelle prime dieci giornate di campionato, l’attaccante è stato poi frenato da una lesione alla caviglia sinistra

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PAROLE – «Alvini ha usato con me bastone e carota, dandomi equilibrio. Mi ha trasformato. Recupero? Faccio quattro allenamenti al giorno, di cui due di nuoto. Stile libero, anche perché negli altri non è che sia troppo bravo. Anzi, pure nello stile faccio fatica»

ALVINI – «Mister Alvini, il suo staff, il direttore Castagnini hanno creduto in me fin da subito, nonostante venissi da una stagione negativa, e questo mi ha dato ancora più forza e consapevolezza nei miei mezzi. Ci mostra dei video del Paris Saint-Germain, mi guarda e fa: ‘Se Dembélé, che ha vinto il Pallone d’oro, corre dietro a tutti, perché tu non puoi farlo?’. E io rispondo: ‘Giusto, certo che posso farlo’. Mi ha migliorato nel lavoro spalle alla porta, in cui non ero molto bravo, e nell’attacco alla profondità, che comunque era già il mio pezzo forte, insieme ai movimenti in area. Non per niente, tutti i miei gol sono arrivati dentro l’area di rigore. Tre parole per descriverlo? Umiltà, generosità, trasparenza»

NON MOLLARE MAI – «Penso che anche nei momenti più difficili, a Salerno oppure a Venezia, dove pure giocavo poco, non ho mai mollato. Ho sempre creduto in me stesso e alla fine sono riuscito a venirne fuori. Credere che, se non giochi, non vuol dire che sei scarso. Io sono sempre stato convinto delle mie qualità, il non scendere in campo dipendeva piuttosto da qualcosa che dovevo cambiare nello stile di vita, nel lavoro quotidiano, negli esercizi in palestra… Una volta trovato il giusto meccanismo, ho trovato pure continuità di impiego. A Salerno un allenatore disse: ‘Secondo me Antonio non è una prima punta’. Se lo avessi ascoltato, magari oggi non verreste a cercarmi»

MIHAJLOVIC – «Indimenticabile. Non scorderò mai quando mi disse: ‘Guarda che presto ti faccio giocare’ e quando poco dopo, a maggio di cinque anni fa, si voltò verso di me che stavo in panchina contro il Verona e disse: ‘Scaldati, ché entri»

I GOL E LA NAZIONALE – «Non avrei risposto ‘sei pazzo’, ma neanche ‘è il minimo’. Avrei detto: ‘Vedremo dopo 10 partite quanti ne avrò fatti. Nazionale? Sono cose che capitano. Ma penso che sia solo questione di tempo»