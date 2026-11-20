JJ Gabriel, José Mourinho ha commentato così lo scontro tra Real Madrid e Manchester United per il talento inglese classe 2010

Il passaggio di Gabriel JJ dal Manchester United al Real Madrid continua a far discutere e rischia di trasformarsi in un vero e proprio terreno di scontro tra due autentici colossi del calcio europeo. Nonostante si tratti di un giovanissimo talento classe 2010, l’operazione di calciomercato che ha portato il giocatore a lasciare il club inglese per unirsi ai blancos lascia già preludere a una guerra aperta tra le due società. Un clima delicato che spiega la scelta di José Mourinho di mantenere la massima distanza dall’argomento durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Celta Vigo.

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La chiusura netta di José Mourinho in conferenza stampa

Interpellato proprio sulla vicenda legata a Gabriel JJ, l’allenatore del Real Madrid ha infatti stroncato sul nascere qualsiasi approfondimento, evitando di entrare nel merito di un trasferimento così sensibile. «No conmigo», ha subito detto Mourinho al giornalista che stava iniziando a chiedergli di lui, ovvero «non con me», per chiarire immediatamente che non dovesse parlare con lui del giocatore in questione.

Nonostante la chiusura iniziale, il giornalista ha provato comunque a insistere, chiedendo al tecnico portoghese solamente un giudizio dal punto di vista tecnico. Anche di fronte a questo tentativo, però, Mourinho si è divincolato con decisione, ribadendo il perimetro delle proprie competenze e rifiutando ogni commento: «Parlo solo dei giocatori con cui lavoro, non ho alcun legame con calciatori che non lavorano con me».

Un trasferimento destinato a far discutere tra Madrid e Manchester

La presa di posizione del tecnico dei blancos conferma dunque la volontà di tenere la squadra e l’avvicinamento alla gara interna contro il Celta Vigo completamente al riparo dalle tensioni tra club. Resta però evidente il peso dell’operazione: il trasferimento di un prospetto classe 2010 dal Manchester United al Real Madrid rappresenta infatti una mossa destinata ad alimentare il braccio di ferro tra due delle realtà più prestigiose del panorama calcistico internazionale.