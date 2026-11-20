Antonio Conte svela: «Oggi arrivasse una proposta, non sono tanto propenso a prendere situazioni in corsa. Sulla Juve dico questo». Le dichiarazioni

Intervento ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per Antonio Conte Ecco le dichiarazioni dell’allenatore, più volte accostato alla Juventus nelle indiscrezioni di mercato:

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GIUNTOLI – «Quando c’è stato Giuntoli con Motta, mai interpellato da Giuntoli. Nonostante per un anno sono stato fermo e libero, non mi ha mai interpellato, ma grandissimo rispetto perché io rispetto le decisioni degli altri»

MATRIMONIO – «Deve anche essere chiaro al tifoso che tante situazioni non sono accadute non per colpa mia, capisci? Quel matrimonio si fa in due sempre. Io dico sempre, il matrimonio si fa in due»

RITORNO ALLA JUVE – «La cosa curiosa tra me e la Juve è che ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire. Ed è molto difficile perché devono capitare due situazioni, no? Io devo stare libero e la Juventus deve cercare un allenatore»

TIFOSI – «Tante volte magari io incontro il tifoso juventino che dice: “Eh, ma mister quando torna?”. E dico: “Torni quando ci sarà l’opportunità”, no? Quando si sposeranno alcune situazioni, disponibilità mia, che la Juventus non ha un allenatore. So che non sarà semplice, no? Anche se poi alla fine penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere, capisci? Perché comunque io so di aver lasciato qualcosa e so che quel cerchio prima o poi lo dovremmo chiudere con la Juventus»

SARRI – «C’è stata la situazione quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri. Io ero libero, ero libero e infatti poi dopo vado all’Inter»

PRIMA DELL’INTER – «Può anche essere stato in passato, soprattutto prima di andare all’Inter, che magari loro sapevano benissimo che io ero libero e c’era apertura totale a tornare alla Juventus. Poi nel momento in cui la Juventus ha fatto un’altra scelta legittima, ok, di prendere un altro allenatore, allora io poi chiaramente mi sono guardato»

MAROTTA E ZHANG – «Hanno toccato anche le corde giuste Marotta col presidente Zhang quando sono venuti a parlarmi e mi è piaciuto quello che mi hanno detto, mi piaceva il progetto e quindi poi ho accettato di andare all’Inter»

A STAGIONE IN CORSO – «Oggi arrivasse una proposta, non sono tanto propenso a prendere situazioni in corsa, perché sono situazioni che comunque hanno creato altri»

LEGGE PIRLO – «La legge Pirlo è che ogni volta che c’è una sostituzione o uno esce dal campo in ambulanza e va direttamente all’ospedale, oppure viene e si siede in panchina per forza. Trovi il modo di comunque mettere una cosa in chiaro e non nascondendo il problema, affrontandolo. Perché affrontavi comunque Andrea Pirlo, non era X, non era un ragazzo della Primavera, non era l’ultimo arrivato»

BUFFON – «Guarda, fai una cosa, chiama Gigi e digli di fare inversione, di tornare nello spogliatoio, perché fin quando non arriva io ho bisogno di parlare alla squadra, dopodiché c’è il via libera. Gli dico: “Guarda Gigi, non c’è niente da scusarti perché comunque non la sapevi questa cosa qui, però era giusto che io volevo parlare alla squadra, era giusto che tu ci fossi, visto che comunque sei insieme a Del Piero il capitano più rappresentativo”»

RITORNO ALLA JUVE – «Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Perché comunque io so di aver lasciato qualcosa e so che quel cerchio prima o poi lo dovremmo chiudere con la Juventus»

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