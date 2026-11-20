Rinnovo Xavi Espart-Barcellona, è ufficiale l’accordo fino al 2030: il comunicato del club e la storia del talento blaugrana

Il Barcellona blinda uno dei giovani talenti più promettenti emersi dal proprio vivaio. È infatti ufficiale il prolungamento contrattuale di Xavi Espart — giovane e duttile terzino spagnolo cresciuto nel settore giovanile blaugrana, apprezzato per intelligenza tattica, dinamismo e capacità di adattamento tra centrocampo e corsia difensiva — che ha firmato il nuovo accordo legandosi al club catalano fino al 2030.

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Il comunicato ufficiale del Barcellona e la firma con Laporta

La notizia è stata formalizzata attraverso una nota ufficiale diffusa dalla società catalana, che certifica la rapida affermazione del numero 12 tra i grandi dopo quanto già anticipato nel mese di ottobre:

«È ufficiale. Xavi Espart ha firmato il suo nuovo contratto e resterà al Barcellona fino al 2030. Questo accordo consolida la sua ascesa fulminea negli ultimi mesi, dopo essere entrato a far parte della prima squadra ed essere diventato un giocatore fondamentale nel ruolo di terzino. La firma è avvenuta presso gli uffici di Spotify al Camp Nou alla presenza del presidente Joan Laporta, e il numero 12 del Barcellona conferma che resterà con il club per altre tre stagioni, come annunciato a ottobre».

Le ambizioni del giocatore: il sogno Champions League

Subito dopo la cerimonia della firma accanto al numero uno del club Joan Laporta, Xavi Espart ha manifestato tutta la propria soddisfazione per l’opportunità di proseguire il percorso professionale nella squadra del cuore.

Pur mantenendo grande lucidità e consapevolezza del lavoro quotidiano necessario per continuare a crescere, il giovane difensore non nasconde le proprie ambizioni: l’obiettivo dichiarato è alzare trofei prestigiosi con la prima squadra, con un pensiero speciale rivolto alla conquista della Champions League.

L’ascesa dalla Masia all’esordio europeo

Il rinnovo rappresenta il coronamento di un cammino iniziato nell’estate del 2015 con l’ingresso nella celebre Masia. Dopo essersi distinto nelle categorie giovanili come uno dei centrocampisti più interessanti del vivaio, Espart ha saputo reinventarsi con estrema naturalezza sulla fascia difensiva in prima squadra.

Il debutto tra i grandi è arrivato lo scorso marzo nei minuti finali dell’andata degli ottavi di finale di Champions League a St. James’ Park, preludio ad altre cinque presenze collezionate nel finale della scorsa stagione che hanno convinto definitivamente la dirigenza a puntare forte su di lui per il futuro.