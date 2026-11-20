Quarti di Nations League, che incroci: Spagna-Francia e Olanda-Portogallo i piatti forti, ecco il tabellone completo

La UEFA Nations League entra ufficialmente nella sua fase più calda dopo i sorteggi andati in scena oggi a mezzogiorno presso la sede di Nyon. L’urna svizzera ha delineato il quadro completo dei quarti di finale della Lega A e degli spareggi promozione-retrocessione tra le varie leghe. Tutte le sfide si disputeranno con formula di andata e ritorno: i primi match sono in programma dal 25 al 27 marzo 2027, mentre le gare decisive di ritorno si giocheranno tra il 28 e il 30 marzo.

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La situazione dell’Italia e le date della Final Four

Archiviata la fase a gironi disputata nelle finestre internazionali di settembre e novembre, l’Italia è rimasta spettatrice interessata dell’evento odierno. Avendo chiuso al terzo posto il Gruppo 1 della Lega A a quota 10 punti, la Nazionale azzurra è risultata tra le due migliori terze classificate: un piazzamento che, pur precludendo l’accesso ai quarti di finale, permette di evitare i playout e garantire la permanenza nella massima serie continentale.

Il tabellone dei quarti di finale di Lega A

Ai quarti accedono le prime due di ogni raggruppamento della Lega A, con Francia, Germania, Inghilterra e Portogallo inserite come teste di serie e pronte a giocare il ritorno tra le mura amiche. Le quattro nazionali che supereranno il turno staccheranno il pass per la fase finale, fissata dal 9 al 13 giugno 2027. Ecco gli incroci estratti:

Spagna – Francia

Norvegia – Inghilterra

Olanda – Portogallo

Belgio – Germania

Gli spareggi tra Lega A e Lega B

Per definire le formazioni che militeranno in Lega A nella prossima edizione si affronteranno le due peggiori terze e le due migliori quarte della prima fascia contro le seconde classificate dei gironi di Lega B. Questo il quadro degli accoppiamenti:

Bosnia ed Erzegovina – Danimarca

Ungheria – Serbia

Irlanda – Croazia

Slovenia – Galles

Gli spareggi tra Lega B e Lega C

Infine, l’urna ha stabilito anche i playout tra le ultime classificate della Lega B e le seconde della Lega C, fondamentali per evitare la discesa di categoria:

Cipro – Macedonia del Nord

Estonia – Romania

Isole Faroe – Georgia

Bielorussia – Israele