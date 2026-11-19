Leicester, addio immediato allo sponsor: decisiva la protesta dei tifosi per il legame con una pornostar russa

Il Leicester City ha deciso di interrompere con effetto immediato il rapporto di sponsorizzazione con BC Game, ponendo fine a una collaborazione iniziata nella stagione 2024/25. La società inglese, attualmente impegnata in League One, ha scelto di risolvere l’accordo dopo le forti contestazioni arrivate da una parte della tifoseria nelle ultime settimane.

Al centro della vicenda c’è stata la recente nomina della pornostar russa Eva Elfie come ambasciatrice del marchio, una decisione che ha generato un acceso dibattito attorno all’opportunità di mantenere il logo dell’azienda sulle divise ufficiali del club.

Le proteste dei tifosi e il ruolo del Foxes Trust

A guidare la contestazione è stato il Foxes Trust, storico gruppo organizzato di sostenitori del Leicester, che ha chiesto spiegazioni alla dirigenza riguardo alla prosecuzione della partnership commerciale.

Le pressioni provenienti dai tifosi hanno progressivamente aumentato il peso della questione all’interno del club, fino a portare a una riflessione più ampia sull’impatto dell’accordo sia dal punto di vista dell’immagine sia sotto il profilo reputazionale.

La decisione finale è stata quella di procedere alla separazione con BC Game e di rimuovere il marchio dalle maglie della squadra.

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Accordo risolto consensualmente

L’annuncio è arrivato attraverso una comunicazione congiunta delle parti, che hanno confermato la conclusione del rapporto commerciale.

Secondo quanto spiegato nel comunicato ufficiale, la scelta è maturata dopo aver preso atto di “priorità commerciali differenti per il futuro”, formula utilizzata per motivare la fine anticipata della collaborazione.

La separazione consentirà ora al Leicester di valutare nuove opportunità di sponsorizzazione in vista delle prossime stagioni.

Rimborso ai tifosi per le maglie acquistate

Contestualmente alla rescissione dell’accordo, il club inglese ha annunciato anche una misura dedicata ai propri sostenitori.

La società ha infatti previsto un rimborso integrale per tutti i tifosi che hanno acquistato le maglie ufficiali con il logo BC Game negli ultimi 28 giorni, a partire dal 21 ottobre. Un’iniziativa pensata per limitare i disagi e rispondere alle richieste avanzate da una parte della tifoseria.

Leicester, una scelta che guarda anche all’immagine del club

La conclusione della partnership rappresenta un passaggio significativo nella gestione dell’immagine del Leicester City. In un’epoca in cui le sponsorizzazioni sono sempre più al centro dell’attenzione pubblica, il club ha scelto di privilegiare il rapporto con la propria base di tifosi e di intervenire rapidamente per evitare ulteriori polemiche.

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La ricerca di un nuovo sponsor potrebbe ora diventare uno dei dossier prioritari per la dirigenza, chiamata a individuare un partner in grado di garantire stabilità economica senza generare divisioni all’interno dell’ambiente granata inglese.