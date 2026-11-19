Giorgio De Marzi ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Roma fino al 2031! Il comunicato dei giallorossi

La Roma guarda al futuro e blinda uno dei prospetti più interessanti del proprio reparto arretrato. Attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali, il club giallorosso ha infatti annunciato il rinnovo contrattuale di Giorgio De Marzi, che ha prolungato il proprio legame con la società capitolina fino al 30 giugno 2031. Una firma di lunga durata che testimonia la grande fiducia della dirigenza nei confronti del giovane estremo difensore e conferma la volontà del club di costruire una base solida puntando sulla crescita dei talenti cresciuti in casa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il presente in Prima Squadra sotto la guida di Gasperini

Nato nel 2007, De Marzi rappresenta già una realtà concreta nell’orbita dei grandi a Trigoria. Il giovane portiere fa infatti stabilmente parte della rosa della Prima Squadra guidata da mister Gian Piero Gasperini, un ambiente altamente formativo in cui ha la possibilità di lavorare quotidianamente al fianco di compagni esperti e sotto le direttive di uno staff tecnico abituato a valorizzare i giovani calciatori. Il prolungamento fino al 2031 arriva dunque come naturale riconoscimento per l’impegno dimostrato sul campo e per i costanti progressi evidenziati nel percorso di maturazione tecnica e atletica all’interno del centro sportivo giallorosso.

L’ascesa internazionale con le Nazionali giovanili degli Stati Uniti

Oltre alle soddisfazioni raccolte con la maglia della Roma, il 2026 di De Marzi è stato scandito da tappe particolarmente significative anche sul palcoscenico internazionale. Il portiere classe 2007 si è infatti messo in luce difendendo i pali delle selezioni giovanili degli Stati Uniti, bruciando rapidamente le tappe. Il primo traguardo è arrivato lo scorso 28 marzo 2026, data in cui ha fatto il proprio debutto con la Nazionale Under-19 statunitense, scendendo in campo dal primo minuto nella netta vittoria per 4-0 conquistata contro il Galles.

Le ottime prestazioni offerte gli hanno poi aperto le porte della categoria superiore nel giro di pochi mesi: il 1° ottobre, infatti, De Marzi è stato schierato anche nella selezione Under-20 degli Stati Uniti, misurandosi in una sfida di grande prestigio contro il Brasile. Un doppio traguardo internazionale che certifica il valore del ragazzo e rende ancora più significativo l’accordo siglato con la Roma, pronta ad accompagnarne la crescita nei prossimi anni.