Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha riavvolto il nastro di quanto successo in estate, prima della chiamata dei rossoblù

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Raffaele Palladino ha aperto il libro dei ricordi e delle emozioni legati alla sua avventura sulla panchina del Bologna, piazza che lo aveva già accolto da calciatore. L’allenatore ha toccato diversi temi: dal profondo legame con la città fino all’esperienza alla Fiorentina e al suo percorso in Serie A.

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Il legame con Bologna, Lucio Dalla e il lavoro su Casale e Bove

Il tecnico ha innanzitutto spiegato il suo approccio immersivo con l’ambiente rossoblù e il metodo adottato fin dal primo giorno a Casteldebole: “In genere quando intraprendo un percorso nelle società di calcio, cerco di vivere la città. Mi piace vivere in centro perché voglio sentire le emozioni della gente, percepire cosa sentono e cosa ti trasmettono. La mia famiglia è molto legata a Cremonini che non vedo l’ora di conoscere. Poi amo tanto Lucio Dalla, ogni mattina nel mio ufficio si parte con lui e “L’anno che verrà” è sempre con noi, anche dopo le partite e soprattutto dopo le vittorie. E poi ci sono stati dei grandi sportivi come Antonelli che ha fatto qualcosa di straordinario, un fenomeno. Prima che mi chiamassero ho cercato di studiarmi a fondo i giocatori, le caratteristiche e il loro modo di giocare. E quando sono arrivato ho cercato di stimolarli, ho fatto anche delle riunioni individuali”.

Proprio sul piano umano, Palladino ha svelato il confronto decisivo avuto con Nicolò Casale e il rapporto speciale nato a Firenze con Edoardo Bove: “Ho cercato di capire quali problemi avesse avuto. Mi sono scritto le sue presenze negli ultimi sei anni, l’ho chiamato in ufficio e ho avuto un dialogo molto forte, vero con lui. Io gli ho chiesto se voleva conitnuare così o fare qualcosa di diverso per riprendersi quello che aveva perso. I giocatori hanno bisogno dell’allenatore ma anche di una persona che è pronta ad ascoltare e aiutare se c’è bisogno. In questi anni ne ho conosciuti tanti e ne ho valorizzati tanti. Uno di questi è Bove, con il quale ho vissuto un esperienza ovviamente negativa ma che ci ha legato tantissimo perché siamo diventati amici“.

Il riscatto dopo l’estate senza panchina e l’alchimia rossoblù

Infine, l’allenatore ha ripercorso le difficoltà vissute nei mesi estivi prima della chiamata del Bologna, esaltando la sintonia trovata in Emilia: “Probabilmente qualcuno non ha creduto in me al 100%. E il fatto che io sia rimasto a casa questa estate mi ha fatto soffrire. Ma ho avuto modo di crescere, di studiare e riflettere sulle cose che dovrò fare meglio. E quando si è presentato il Bologna ho sentito una forte sintonia con la dirigenza: si può creare qualcosa di importante. Ci sono le componenti giuste al posto giusto. Di Bologna mi piace che c’è sinergia con i tifosi, la società, il gruppo. C’è un’alchimia che poche volte ho visto nelle squadre di calcio, sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città”.