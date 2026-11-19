Presidenza FIFA, Gianni Infantino si prepara a sfidare Philippe Diallo e Kohzo Tashima nelle elezioni del 18 marzo 2027 a Rabat. La Federazione internazionale ha comunicato i tre nomi, ora al vaglio della commissione elettorale
La corsa alla presidenza della FIFA entra ufficialmente nel vivo. Gianni Infantino, alla guida del massimo organismo calcistico mondiale dal 2016, dovrà confrontarsi con due sfidanti in vista delle elezioni in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato il 19 novembre, la FIFA ha annunciato di aver ricevuto tre candidature: quelle del presidente uscente, del francese Philippe Diallo e del giapponese Kohzo Tashima.
Elezioni FIFA 2027, Philippe Diallo sfida Infantino con il sostegno dell’UEFA
Tra i protagonisti della competizione figura Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese.
Il dirigente ha ricevuto il sostegno dell’UEFA, che ha deciso di appoggiare la sua candidatura alla guida del calcio mondiale.
Presidenza FIFA, chi è Kohzo Tashima: la candidatura giapponese
Il secondo sfidante è Kohzo Tashima, ex presidente della Federazione giapponese e membro del Consiglio FIFA.
Il dirigente nipponico rappresenta un’altra candidatura alternativa alla continuità della presidenza Infantino.
Congresso FIFA a Rabat: quando si vota e cosa succede adesso
Le elezioni si svolgeranno durante il 77° Congresso FIFA, fissato per giovedì 18 marzo 2027 nella capitale marocchina.
Prima del voto, tuttavia, le candidature dovranno superare le verifiche previste dal regolamento. La commissione elettorale esaminerà i requisiti dei tre aspiranti presidenti e comunicherà i nomi definitivamente ammessi entro il 18 febbraio 2027.
Si apre così una nuova fase nella corsa alla guida della FIFA, con Infantino chiamato a confrontarsi con due candidature ufficialmente presentate.