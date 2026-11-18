Pep Guardiola continua a essere al centro delle indiscrezioni sul suo futuro. Dopo l’accostamento alla Nazionale degli Stati Uniti, arrivano nuove offerte dall’Arabia Saudita: parla l’agente
Il futuro di Pep Guardiola continua a far discutere. L’allenatore spagnolo, uno dei tecnici più vincenti della storia recente del calcio, è stato accostato a diverse possibili destinazioni, ma al momento non emergono indicazioni definitive sulla sua prossima esperienza professionale.
Negli ultimi giorni, il nome dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco è stato avvicinato anche alla panchina della Nazionale degli Stati Uniti, rimasta vacante dopo il trasferimento di Mauricio Pochettino al Manchester United.
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Guardiola, la pista Stati Uniti resta complicata
L’ipotesi di vedere Guardiola alla guida degli USA appare tuttavia difficile da concretizzare. Non risultano infatti conferme di una trattativa avanzata per affidargli la Nazionale americana.
Guardiola, arrivano offerte dall’Arabia Saudita
Nel frattempo, secondo quanto riferito dal suo agente Josep Maria Orobitg al quotidiano saudita Al-Riyadiya, con dichiarazioni riprese da Sport, sarebbero arrivate alcune proposte dall’Arabia Saudita.
Guardiola, l’agente chiude la porta: la risposta alle offerte
La posizione del tecnico catalano sarebbe però estremamente chiara.
SULLE OFFERTE DALL’ARABIA SAUDITA – «Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto offerte dall’Arabia Saudita tramite intermediari. Guardiola rifiuta categoricamente di prendere in considerazione anche solo una di queste offerte».
Una presa di posizione netta che, almeno per il momento, sembra escludere un trasferimento nel calcio saudita.
Il futuro di Pep Guardiola resta dunque aperto, mentre continuano le indiscrezioni sulle possibili destinazioni del tecnico spagnolo.