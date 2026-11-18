Calciomercato Milan, Nicolò Tresoldi è il grande obiettivo per rinforzare l’attacco rossonero. Il giovane centravanti tedesco spinge per il trasferimento, mentre Cardinale prepara la trattativa con il Club Bruges

Il Milan ha individuato il proprio obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo: Nicolò Tresoldi. L’attaccante classe 2004 del Club Bruges avrebbe superato Endrick nelle preferenze della dirigenza rossonera, diventando il candidato numero uno per il mercato di gennaio.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale sarebbe pronto a intervenire personalmente nella trattativa con il club belga, che valuta il proprio gioiello circa 60 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Tresoldi vuole i rossoneri: decisiva la sua volontà

Uno degli elementi che potrebbero favorire l’operazione è proprio il desiderio di Tresoldi di vestire la maglia del Milan, squadra per cui tifa fin da bambino.

Il giovane centravanti sta vivendo una stagione importante: 18 gol complessivi, considerando quelli realizzati con il Bruges e le quattro reti segnate con la Germania Under 21.

Tra le prestazioni più significative spicca la tripletta realizzata a San Siro nella sfida di Champions League contro i rossoneri.

Anche l’entourage e la famiglia del giocatore vedrebbero favorevolmente un trasferimento in Italia.

Calciomercato Milan, Cardinale pronto a trattare: il Bruges chiede 60 milioni

L’ostacolo principale resta la valutazione economica. Il Bruges non vorrebbe privarsi del proprio attaccante senza un’offerta vicina ai 60 milioni, cifra sulla quale il Milan sarebbe disposto ad aprire un confronto.

Cardinale potrebbe sfruttare i rapporti già esistenti tra le società, protagoniste in passato delle operazioni legate a Charles De Ketelaere e Ardon Jashari.

L’obiettivo sarebbe chiudere già a gennaio. In caso contrario, i rossoneri potrebbero cercare un centravanti in prestito e rinviare l’assalto a Tresoldi all’estate.

Calciomercato Milan, Endrick si allontana: Camarda verso il prestito

Per Endrick, invece, la strada appare più complicata. Il brasiliano del Real Madrid, intervistato da TNT Sport, ha ribadito il proprio attaccamento ai Blancos.

«Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Io sono sempre pronto ad aiutare il Real, che è il club più grande del mondo, e i miei compagni. Spero di poter trascorrere la mia vita in questa società».

Intanto, il Milan starebbe valutando una possibile cessione in prestito di Francesco Camarda, per consentirgli di trovare maggiore continuità.

Con Gonçalo Ramos fermo a tre reti complessive e Camarda ancora a secco, la ricerca di un nuovo numero nove resta una priorità.

Tresoldi rappresenterebbe dunque un investimento importante per il presente e per il futuro: il Milan vuole accelerare, ma servirà trovare un’intesa economica con il Bruges.