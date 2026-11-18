Ronaldinho torna a giocare a 46 anni e incanta Ravenna nel derby contro il Forlì. Andrea Mandorlini racconta l’esperienza vissuta con l’ex fuoriclasse del Barcellona e del Milan

Un evento destinato a rimanere nella memoria dei tifosi del Ravenna. A 46 anni, Ronaldinho è tornato a indossare gli scarpini, regalando spettacolo durante il derby amichevole contro il Forlì. Un’esperienza durata appena 45 minuti, ma sufficiente per accendere l’entusiasmo di un’intera città e lasciare un ricordo indelebile nello spogliatoio giallorosso.

A raccontare le emozioni di questa giornata speciale è stato Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico, nato proprio nella città romagnola, ha ripercorso l’arrivo del campione brasiliano, il suo rapporto con i compagni e il contributo offerto durante la partita.

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SULL’IMPORTANZA DELL’EVENTO PER RAVENNA – «Sicuramente uno dei momenti più alti della storia sportiva di Ravenna».

Ronaldinho al Ravenna, Mandorlini racconta l’emozione di allenare il brasiliano

L’ex allenatore del Verona ha descritto soprattutto le qualità umane dell’ex Barcellona e Milan, sottolineando la grande disponibilità mostrata nei confronti di tutti.

SULL’ESPERIENZA DI ALLENARE RONALDINHO – «Emozione pura. Stiamo parlando sì di un fuoriclasse, ma anche di un uomo straordinario. È arrivato qui con quel sorriso che tutti conoscevamo, è stato disponibile con tutti: compagni, ragazzi delle giovanili, familiari. Non si è negato a nessuno per un selfie, un autografo o un saluto, mettendo a disposizione il suo tempo e la sua allegria».

Il ritorno in campo del brasiliano è stato organizzato attraverso una preparazione particolare, considerate le poche occasioni avute per lavorare insieme alla squadra.

SUGLI ALLENAMENTI SVOLTI DA RONALDINHO – «Uno solo. Più il riscaldamento prepartita».

Nonostante questo, Mandorlini ha assicurato di non aver mai temuto che la presenza del campione potesse compromettere l’equilibrio tattico della formazione.

SULLA PREPARAZIONE DEL DERBY – «Mai. Avevamo preparato tutto nei dettagli insieme alla società: c’era un piano preciso per gestire la classe di Ronaldinho e abbiamo studiato anche una formazione speciale per renderlo un valore aggiunto».

Ronaldinho decisivo contro il Forlì? Mandorlini esalta anche il gruppo

L’operazione ha inevitabilmente avuto un impatto mediatico importante, ma secondo il tecnico il contributo di Ronaldinho è stato significativo anche sul terreno di gioco.

SULL’IMPATTO TECNICO E MEDIATICO – «A livello di marketing è stato un colpo sensazionale, ma io faccio l’allenatore e mi occupo di campo. E posso dirvi che sì, Ronaldinho è stato importante per vincere il derby col Forlì, partita non ufficiale ma ‘ufficialissima’ essendo per giunta un derby. Ma mi faccia dire anche un’altra cosa».

Mandorlini ha voluto quindi riconoscere i meriti dei propri giocatori, capaci di accogliere il brasiliano senza modificare lo spirito della squadra.

SUI MERITI DEI COMPAGNI DI SQUADRA – «Ronaldinho è un fenomeno, ma la partita l’ha vinta un gruppo di ragazzi straordinari. Lo hanno accolto senza il minimo scetticismo, lo hanno fatto sentire subito uno di loro e si sono messi a disposizione per rendergli le cose facili. In una parola sono stati encomiabili».

Ronaldinho nello spogliatoio del Ravenna: il racconto e il ricordo di Márquez e Saviola

Uno degli aspetti più apprezzati dall’allenatore è stato l’atteggiamento del campione brasiliano nei confronti dei nuovi compagni, nonostante una carriera impreziosita dalla conquista del Pallone d’Oro, della Champions League e del Mondiale.

SULL’ATTEGGIAMENTO NELLO SPOGLIATOIO – «Con l’educazione e l’umanità che avete visto dalla tv. Nessun atteggiamento da superstar. Si è cambiato con noi, ha motivato i ragazzi uno per uno, ha condiviso con loro momenti intimi e indimenticabili. È il classico fuoriclasse che quando conosci da vicino non ti delude. Me ne avevano parlato anche due miei ex giocatori…».

Il riferimento è a Rafael Márquez e Javier Saviola, conosciuti durante la precedente esperienza sulla panchina del Verona.

SUI RACCONTI DI MÁRQUEZ E SAVIOLA – «Quando allenavo il Verona avevo chiesto a Rafael Márquez e Javier Saviola (suoi ex compagni al Barcellona, ndr) come fosse Ronaldinho in spogliatoio. Mi avevano fatto un ritratto di lui che ho ritrovato preciso qui a Ravenna. Una persona solare, sorridente, sempre disponibile per i compagni, di quelle che mette allegria in spogliatoio perché sa di poterti far vincere le partite. Un campione così ti toglie pressione».

Particolarmente significativo anche il rapporto instaurato con il resto della rosa, a cominciare dal connazionale Vinicius.

SUL LEGAME CON I COMPAGNI – «Vinicius è brasiliano come lui e gli ha fatto da guida, ma direi veramente con tutti, come dimostra la foto prepartita in cui l’intera rosa ha posato al suo fianco, ma soprattutto l’esultanza scatenata al gol del vantaggio. Ha vinto Champions e Mondiale ma, a 46 anni, vederlo festeggiare così per un gol al Forlì è stata emozione pura anche per me».

Ronaldinho e l’entusiasmo di Ravenna: il paragone con Rummenigge

L’arrivo dell’ex fuoriclasse ha rappresentato un’occasione speciale anche per la città, che ha potuto ammirare dal vivo uno dei giocatori più importanti della storia recente del calcio.

SULL’ENTUSIASMO DELLA CITTÀ – «Con un entusiasmo clamoroso. Qui al massimo abbiamo raggiunto la Serie B, ma vedere Ronaldinho in campo ha dato sensazioni da calcio di primo piano. Io qui sono nato e mai avrei pensato di vedere il Gaucho indossare la maglia della mia città. La proprietà ha fatto qualcosa di veramente impensabile e per questo va ringraziata».

Ripensando ai grandi campioni incontrati durante la propria carriera da calciatore, Mandorlini ha individuato un possibile paragone nell’arrivo di Karl-Heinz Rummenigge all’Inter.

SUL PARAGONE CON RUMMENIGGE – «Forse Karl-Heinz Rummenigge quando giocavo nell’Inter. Anche all’epoca fu un colpo straordinario per i tifosi, ma anche per noi calciatori».

Ronaldinho tornerà al Ravenna? Mandorlini lascia la porta spalancata

La domanda che incuriosisce maggiormente i tifosi riguarda adesso il futuro. Quella contro il Forlì sarà stata l’unica apparizione di Ronaldinho con la maglia del Ravenna oppure ci sarà spazio per un’altra esperienza?

Il tecnico non ha escluso questa seconda possibilità, rivelando di aver ricevuto segnali incoraggianti direttamente dal brasiliano.

SUL POSSIBILE RITORNO DI RONALDINHO – «Mi ha detto che gli piacerebbe molto, che si è divertito e si è trovato molto bene con i ragazzi. Da parte mia la disponibilità è totale: per un campione così la porta non è aperta, ma spalancata!».

Nessuna conferma, dunque, su un nuovo impegno in campo, ma la disponibilità di Mandorlini è evidente. Dopo aver acceso l’entusiasmo di Ravenna per una serata, Ronaldinho potrebbe regalare ai tifosi giallorossi un’altra occasione per ammirare la sua classe.