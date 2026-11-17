Ribaltone in casa Inter, difesa pronta a cambiare volto: Bisseck e Stones verso l’addio, assalto a Provstgaard e Hermoso

Due possibili partenze per finanziare un grande colpo in entrata: la difesa dell’Inter si prepara a cambiare volto tra gennaio e la prossima estate. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente Giuseppe Marotta e il ds Dario Baccin stanno pianificando un profondo restyling del reparto arretrato, apparso in affanno anche a causa degli infortuni. L’obiettivo è garantire forze fresche a Cristian Chivu passando però prima da cessioni strategiche.

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Le possibili uscite: Bisseck valutato 50 milioni, dubbi fisici su Stones

Il primo indiziato a fare le valigie è Yann Bisseck, possente difensore centrale tedesco celebre per fisicità e progressione palla al piede. Nonostante il rinnovo fino al 2031 firmato lo scorso luglio, la società spera di trovare una soluzione già a gennaio: la sua valutazione non scende sotto i 50 milioni di euro, cifra che permetterebbe di finanziare subito nuovi innesti.

Al termine della stagione potrebbe invece salutare John Stones, elegante centrale inglese ed ex pilastro del Manchester City. Arrivato a parametro zero con contratto fino al 2028, il difensore ha trovato pochissimo spazio a causa dei frequenti guai fisici, un fattore che peserà enormemente sulle valutazioni estive del club.

Obiettivi in entrata: assalto estivo a Provstgaard, l’occasione Hermoso

Sul fronte acquisti, l’investimento principale sembra destinato a slittare a giugno. In cima alla lista di Chivu c’è Oliver Provstgaard, promettente centrale danese classe 2003 diventato un punto fermo della Lazio allenata da Gennaro Gattuso. Con 10 presenze e un gol pesante nel clamoroso 0-3 contro la Juventus, il danese ha visto schizzare la sua valutazione dai 4 milioni iniziali fino ai 40 milioni richiesti oggi dai biancocelesti.

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Parallelamente, la dirigenza nerazzurra monitora con grande attenzione Mario Hermoso, esperto e duttile difensore mancino spagnolo attualmente in forza alla Roma. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e i giallorossi al lavoro per spalmare l’ingaggio da 3,5 milioni fino al 2029, l’Inter resta alla finestra, pronta a tentare il colpo a parametro zero qualora la trattativa per il rinnovo nella Capitale dovesse arenarsi.