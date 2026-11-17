Napoli, blindato Giovanni Manna: ufficiale il rinnovo a sorpresa nel bilancio fino al 2032. E ora gennaio fa paura: 4 colpi per Allegri

Napoli, blindato Giovanni Manna: ufficiale il rinnovo a sorpresa nel bilancio fino al 2032. E ora gennaio fa paura: 4 colpi per Allegri

Nessun proclama sul sito ufficiale né conferenze stampa dedicate, ma una nota inserita direttamente all’interno del documento contabile del club. Il Napoli ha scelto la via della continuità dirigenziale, confermando piena fiducia a Giovanni Manna e prolungando il suo contratto di ulteriori tre anni rispetto alla precedente scadenza.

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La nota ufficiale

Le trattative tra il dirigente e il presidente Aurelio De Laurentiis erano avviate già da tempo per estendere il vecchio accordo in scadenza al 30 giugno 2029. Nonostante i malumori di una parte della piazza e qualche frizione interna con la guida tecnica, l’intesa è stata ratificata e resa nota attraverso il bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Il nuovo vincolo mantiene una durata quinquennale, spostando l’orizzonte contrattuale al 30 giugno 2032.

“La SSC Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo fino al 30 giugno 2032”.

Mercato di gennaio e i 4 rinforzi per Allegri

Confermato il ruolo, Manna è chiamato ora a soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri colmando le lacune rimaste aperte in estate. Il tecnico chiede almeno quattro innesti mirati, a partire da un centravanti di primo livello da alternare a Rasmus Hojlund, potente attaccante danese punto di riferimento dell’attacco azzurro.

Per finanziare i colpi in entrata serviranno però cessioni illustri: sul mercato restano in bilico Frank Anguissa, dinamico centrocampista camerunese, e soprattutto Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga celebre per la sua visione di gioco per il quale è già arrivata una prima offerta ufficiale da soli 2 milioni di euro dal PSV Eindhoven.