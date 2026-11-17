Calciomercato Atalanta, i bergamaschi seguono Furkan Dursun, attaccante austriaco classe 2005 del Thun: 9 gol e 5 assist in 19 partite stagionali. Ecco chi è

L’Atalanta continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da valorizzare. Tra i profili finiti nel mirino della società bergamasca ci sarebbe anche Furkan Dursun, attaccante classe 2005 attualmente in forza al Thun, protagonista di un avvio di stagione particolarmente positivo nel calcio svizzero.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, la Dea avrebbe manifestato interesse per il centravanti austriaco, seguito con attenzione anche dal Fenerbahçe. Il giocatore ha già realizzato 9 gol e 5 assist in 19 presenze ufficiali nella stagione 2026/2027, numeri che testimoniano la sua crescita e che stanno attirando l’attenzione di diverse società europee.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Calciomercato Atalanta, chi è Furkan Dursun: età, altezza e carriera

Nato il 14 marzo 2005 a Vienna, Furkan Dursun è un centravanti austriaco di origini turche. Alto 190 centimetri, predilige il piede destro e possiede caratteristiche fisiche che gli permettono di giocare come riferimento centrale dell’attacco.

Il suo percorso calcistico comincia nel settore giovanile del Rapid Vienna, dove entra all’età di nove anni e completa buona parte della propria formazione.

Dopo aver attraversato le diverse categorie dell’accademia austriaca, riesce a raggiungere la prima squadra, collezionando 16 presenze ufficiali. Con il Rapid Vienna II disputa invece 52 partite tra terza e seconda divisione nazionale.

Nella prima parte della stagione 2025/2026 passa in prestito al SKN St. Pölten, dove totalizza 18 presenze e 3 reti tra campionato e coppa.

Furkan Dursun, il trasferimento al Thun e l’esplosione in Svizzera

La svolta arriva il 10 febbraio 2026, quando Dursun lascia definitivamente il Rapid Vienna per trasferirsi al Thun.

Nel corso dei primi mesi in Svizzera, il centravanti trova progressivamente spazio, contribuendo alla storica conquista del campionato svizzero 2025/2026 da parte della formazione rossoblù.

La definitiva crescita arriva nella stagione successiva. Nelle prime 19 partite ufficiali del 2026/2027, considerando campionato, coppe nazionali e competizioni europee, realizza 9 gol e 5 assist.

In particolare, nella Super League svizzera mette insieme 3 reti e 4 assist nelle prime dieci presenze, dimostrando di poter contribuire anche alla costruzione delle azioni offensive.

Atalanta, le caratteristiche tecniche e fisiche di Furkan Dursun

Dal punto di vista tecnico, Dursun è un centravanti moderno, capace di sfruttare la propria struttura fisica senza limitarsi esclusivamente al gioco spalle alla porta.

Tra le sue caratteristiche principali spiccano il movimento senza pallone, la capacità di attaccare gli spazi all’interno dell’area di rigore e il tempismo negli inserimenti.

Grazie ai suoi 190 centimetri, può rappresentare un riferimento sui palloni alti e nelle situazioni di gioco aereo. Possiede inoltre un buon controllo della sfera, qualità che gli consente di partecipare alla manovra offensiva.

Un altro aspetto interessante riguarda la sua capacità di contribuire alla rifinitura. I cinque assist stagionali evidenziano come non sia soltanto un finalizzatore, ma un attaccante in grado di dialogare con i compagni.

Calciomercato Atalanta, la concorrenza del Fenerbahçe e il contratto con il Thun

L’eventuale operazione non sarebbe semplice per l’Atalanta. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Fenerbahçe starebbe seguendo attentamente il giovane attaccante in vista del mercato di gennaio.

Dursun è legato al Thun fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per prolungare ulteriormente l’accordo. Il club svizzero dispone quindi di una posizione contrattuale solida in caso di trattative.

Un ulteriore elemento riguarda il futuro internazionale del giocatore. Dopo aver rappresentato l’Austria nelle selezioni giovanili, compresa l’Under 21, il centravanti sarebbe finito anche nel mirino della Federazione turca, intenzionata a convincerlo a scegliere la propria Nazionale maggiore.

Per il momento non risultano offerte ufficiali confermate da parte dell’Atalanta. Furkan Dursun resta però un profilo da seguire in vista delle prossime sessioni di mercato, considerando l’età, il rendimento offensivo e i margini di crescita mostrati nel campionato svizzero.