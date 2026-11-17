Alberto Aquilani rompe il silenzio dopo l’esonero dal Sassuolo arrivato dopo undici giornate di Serie A 2026/2027: l’ex allenatore neroverde racconta la delusione

Alberto Aquilani torna a parlare dopo l’esonero dalla panchina del Sassuolo, arrivato lo scorso 9 novembre al termine delle prime undici giornate del campionato di Serie A 2026/2027. L’ex allenatore neroverde, intervenuto a margine del Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano, ha raccontato le proprie sensazioni dopo una separazione arrivata in seguito a un periodo particolarmente complicato per la squadra emiliana.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’avventura di Aquilani al Sassuolo si è conclusa dopo appena undici partite, con un bilancio di 8 punti conquistati, frutto di due vittorie, due pareggi e sette sconfitte. A determinare la decisione della società è stata soprattutto la serie di cinque sconfitte consecutive, culminata nel pesante 3-0 subito contro la Roma allo stadio Olimpico. Al suo posto è arrivato Roberto D’Aversa, chiamato a risollevare la formazione neroverde.

Nel corso dell’evento, Aquilani ha ammesso di non essere riuscito a interrompere il momento negativo della squadra, esprimendo amarezza per un progetto nel quale aveva riposto grandi aspettative.

SULL’ESONERO DAL SASSUOLO E IL FUTURO – «È la prima volta per me. È ovvio che mi dispiace perché c’erano le premesse per fare qualcosa di bello. Però purtroppo il calcio è così, a volte è imprevedibile, a volte può essere crudele. Si è ribaltato tutto in poco tempo e non ho avuto la capacità, probabilmente, di fermare un’emorragia che era abbastanza evidente. È un lavoro complicato perché le dinamiche sono tantissime, ci sono tantissime sfaccettature, però la passione mi porterà a continuare a far sì che che andrà meglio».

Parole che evidenziano l’autocritica di Aquilani, consapevole delle difficoltà incontrate nella sua prima esperienza sulla panchina di una squadra di Serie A. Nonostante la delusione, l’ex centrocampista di Roma, Juventus e Milan non perde la determinazione e intende proseguire il proprio percorso da allenatore, facendo tesoro degli errori commessi durante l’esperienza al Sassuolo.