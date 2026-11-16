Napoli, bilancio 2026 da record: utile di 2,18 milioni e prestito da 7 milioni a Filmauro! Tutti i numeri del club

Bilancio Napoli 2026, il club di De Laurentiis torna in utile grazie alle plusvalenze, ai ricavi della Champions League e all’accordo con Img. Crescono fatturato e costi

Il Napoli torna a chiudere il bilancio in positivo, registrando risultati economici importanti al termine della stagione 2025/2026. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club guidato da Aurelio De Laurentiis ha archiviato l’esercizio al 30 giugno 2026 con un utile netto di 2,18 milioni di euro, ribaltando la perdita di 21,38 milioni dell’anno precedente.

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Determinanti per questo risultato sono stati il ritorno in Champions League, le plusvalenze generate dalle operazioni di mercato e l’accordo transattivo con Img sui diritti televisivi internazionali. Una situazione che ha consentito alla società azzurra anche di ridurre l’esposizione bancaria e finanziare la controllante Filmauro.

Bilancio Napoli 2026, fatturato record: superati i 384 milioni di euro

Il dato più significativo riguarda il fatturato, salito a 384,3 milioni di euro, contro i 290,86 milioni dell’esercizio precedente. Una crescita di circa il 32%, che rappresenta il valore più alto raggiunto durante la gestione De Laurentiis.

I ricavi televisivi raggiungono quota 133,02 milioni, di cui 49,49 milioni derivanti dalla partecipazione alla Champions League. In aumento anche le sponsorizzazioni, arrivate a 52,9 milioni, e gli incassi da biglietti e abbonamenti, saliti a 31,31 milioni.

Positivo il contributo del merchandising, che raggiunge 23,66 milioni, registrando una crescita del 25%.

Bilancio Napoli, decisive le plusvalenze di Osimhen e Raspadori

Un ruolo fondamentale è stato svolto dal calciomercato, con plusvalenze complessive pari a 102,69 milioni di euro.

L’operazione più redditizia riguarda Victor Osimhen, la cui cessione per 75 milioni ha prodotto una plusvalenza di 73,21 milioni. Seguono Giacomo Raspadori con 15,64 milioni, Alessandro Zanoli con 5,05 milioni e Giovanni Simeone con 4,6 milioni.

Importante anche l’accordo tra la Lega Serie A e Img, relativo al contenzioso sui diritti televisivi internazionali del periodo 2008-2018. Dalla transazione complessiva da 300 milioni, il Napoli ha incassato 19,35 milioni di euro.

Bilancio Napoli 2026, aumentano stipendi e costi di gestione

Parallelamente alla crescita dei ricavi, aumentano anche le spese. I costi di produzione raggiungono 373,3 milioni, rispetto ai 315,54 milioni precedenti.

Il costo del personale sale a 172,35 milioni, mentre ammortamenti e svalutazioni raggiungono 134,97 milioni. Il risultato prima delle imposte è positivo per 13,34 milioni, ridotti a 2,18 milioni di utile netto dopo il pagamento delle imposte.

Napoli, prestito da 7 milioni a Filmauro: liquidità e debiti

Un’altra novità riguarda il finanziamento concesso dal Napoli a Filmauro, holding di Aurelio De Laurentiis. L’accordo prevede un prestito fruttifero di interessi fino a 15 milioni di euro, con 7 milioni già erogati al 30 giugno 2026.

La società conserva una liquidità di 172,89 milioni di euro, mentre i debiti bancari scendono da 37,41 a 20,77 milioni.

Il patrimonio netto raggiunge 192,36 milioni, mentre l’indebitamento complessivo ammonta a circa 353 milioni, dei quali 263 milioni verso altre società calcistiche.

Numeri che evidenziano una struttura finanziaria caratterizzata da disponibilità liquide consistenti, nonostante l’aumento dei costi e gli importanti impegni economici legati al mercato.