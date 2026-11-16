Mercato Venezia, idea Bonazzoli per l’attacco: Nicola lo vuole, ma la Cremonese fa muro

Il club lagunare valuta il centravanti grigiorosso per rinforzare il reparto offensivo a gennaio: Bonazzoli è un pupillo di Davide Nicola

Il Venezia guarda in casa Cremonese per rinforzare il proprio attacco in vista della sessione invernale di calciomercato. Il nome finito sul taccuino della dirigenza lagunare è quello di Federico Bonazzoli, centravanti classe 1997 che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il reparto offensivo.

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A riportare l’indiscrezione è Nicolò Schira, secondo cui il club veneto starebbe valutando concretamente il profilo dell’attaccante grigiorosso. Un interesse che potrebbe essere legato anche alla presenza in panchina di Davide Nicola, allenatore che conosce bene Bonazzoli e lo considera un giocatore particolarmente adatto alle proprie idee di calcio.

Il tecnico ha già avuto modo di lavorare con il centravanti e ne apprezza le caratteristiche tecniche e offensive. Per questo motivo, il suo nome potrebbe diventare una delle piste da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Cremonese, niente cessioni facili: Bonazzoli resta un punto fermo

La strada per arrivare al numero 9, però, non si preannuncia semplice. La Cremonese al momento fa muro e non sembra avere intenzione di privarsi del proprio attaccante durante il mercato di gennaio.

La società grigiorossa considera Bonazzoli una risorsa importante e non avrebbe particolare interesse ad aprire una trattativa per la sua partenza.

Il Venezia osserva la situazione e resta alla finestra. I prossimi sviluppi saranno decisivi per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa. Una pista di mercato da seguire.