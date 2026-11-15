Crisi Napoli, pronta la rivoluzione: da De Bruyne a quattro cessioni

Napoli nella bufera, gennaio rovente: si profila una maxi-rivoluzione per dimenticare un avvio da incubo

Avvio di stagione da incubo e un ambiente scosso da tensioni e risultati deludenti. Con soli 15 punti raccolti in 11 partite di campionato, in casa Napoli la situazione è critica. A pesare sul morale della piazza ci sono anche le recenti voci sui malumori di Kevin De Bruyne, alimentate dalle dichiarazioni della moglie rilasciate a settembre e tornate d’attualità

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Per dare nuova linfa a una squadra in evidente difficoltà, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo prepara una vera e propria rivoluzione già a partire dalla prossima sessione di calciomercato invernale, con ben quattro possibili partenze all’orizzonte.

Da Anguissa in scadenza al caso Lang e i dubbi su Lucca e Beukema

La grana più complessa riguardaAnguissa, roccioso centrocampista camerunense noto per la sua fisicità prorompente e l’abilità nel recupero palla: con il contratto in scadenza a giugno e nessuna trattativa concreta per il rinnovo, i trent’anni d’età e la linea verde tracciata da Aurelio De Laurentiis per alleggerire il bilancio potrebbero spingere verso un addio anticipato già a gennaio.

Discorso differente per Lorenzo Lucca, possente centravanti italiano cercato per dare profondità all’attacco ma incappato in una serie di prestazioni negative, e Noa Lang, rapido esterno offensivo olandese reduce da un duro scontro con i tifosi azzurri dopo i fischi rimediati nella sfida contro la Lazio. Per Lang si profila l’ombra di un addio, con possibili sirene dall’estero come l’Ajax o il Galatasaray. A completare il quadro dei possibili partenti c’è il difensore Beukema, chiuso dal recupero dei compagni di reparto e sacrificabile in caso di offerte congrue.

Tesoretto per i giovani e la svolta affidata ad Allegri

L’obiettivo della società è fare cassa per evitare i blocchi di mercato registrati in estate, quando la mancata cessione di alcuni esuberi bloccò gli arrivi di profili come Gabriel Jesus e Issa Doumbia.

Il direttore sportivo Giovanni Manna punta ora su giovani di prospettiva come Bakola, Coulibaly, Varela e Mijnans, affidando la risalita in classifica a Massimiliano Allegri, esperto e pragmatico tecnico toscano celebre per la sua eccezionale abilità nella gestione dei momenti di crisi e nella conquista dei trofei.