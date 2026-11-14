De Bruyne PSV Eindhoven, pronta l’offerta per il centrocampista: spunta la richiesta del Napoli per lasciarlo partire! Novità importanti dall’Olanda

Kevin De Bruyne si avvicina al Psv Eindhoven? Offerta pronta, ecco la richiesta del Napoli per un’eventuale cessione a gennaio. Tutti i dettagli

Calciomercato news: il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe presto portarlo lontano dalla Serie A e dalla maglia azzurra. Il PSV Eindhoven sta lavorando con insistenza per strappare il fuoriclasse belga al Napoli già nella prossima finestra invernale di gennaio. Nonostante il corteggiamento di diverse società internazionali, il centrocampista avrebbe infatti individuato proprio nel club olandese la destinazione ideale per proseguire la propria carriera, sedotto da un progetto tecnico ambizioso e da ragioni familiari che lo spingono a riavvicinarsi a casa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il richiamo di Bolderberg e la proposta pluriennale per convincere il belga

A fare la differenza nelle valutazioni di De Bruyne sono soprattutto due fattori chiave. Da un lato c’è l’aspetto strettamente personale: il giocatore e la sua famiglia desiderano tornare a stabilirsi a Bolderberg, località belga situata ad appena un’ora d’auto da Eindhoven. Dall’altro pesa l’attrattiva sportiva garantita dal calcio propositivo di Peter Bosz, allenatore con cui il PSV guida attualmente la classifica del campionato olandese. Per assicurarsi il sì definitivo del giocatore e offrirgli massima stabilità, la dirigenza olandese starebbe studiando una proposta di contratto pluriennale fino al 2028 o al 2029.

Il muro del Napoli sull’indennizzo e l’attesa per la prima offerta

Sul fronte burocratico ed economico, tuttavia, la fumata bianca non è ancora imminente. Come riferito dal quotidiano Eindhovens Dagblad, i dialoghi sono avviati ma sul tavolo non sono ancora arrivate proposte formali né per l’entourage del calciatore né per il Napoli. Il club partenopeo, forte di un accordo valido fino a giugno 2027, non intende affatto liberare De Bruyne a parametro zero a metà stagione: la società azzurra pretende infatti un indennizzo economico di diversi milioni di euro per dare il via libera alla cessione a gennaio, una cifra che gli olandesi dovranno mettere a budget per sbloccare l’affare.

A confermare che la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo è stato il giornalista di SoccerNews Mounir Boualin, che sul proprio profilo X ha tracciato lo scenario dei prossimi giorni: “Di un accordo personale non si parla ancora, ma nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi rapidamente”. Il PSV si prepara dunque a recapitare una prima offerta ufficiale al Napoli, aprendo la fase decisiva per il futuro del campione belga.