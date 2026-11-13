Calciomercato Torino, Petrachi vuole il nuovo Tonali! Biondini nel mirino dei granata: chi è il gioiello dell’Empoli e quanto costa

Calciomercato Torino, Edoardo Biondini è uno degli obiettivi di Gianluca Petrachi per rinforzare il centrocampo granata. Alla scoperta del talento classe 2009 dell’Empoli

Il Torino continua a monitorare con grande attenzione i giovani talenti del calcio italiano e ha individuato uno dei profili più interessanti della Serie B. Si tratta di Edoardo Biondini, centrocampista classe 2009 dell’Empoli, protagonista di un inizio di stagione particolarmente convincente nonostante abbia soltanto 17 anni.

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Il ragazzo si è già ritagliato uno spazio importante nella formazione toscana, collezionando nove presenze nelle prime undici giornate di campionato, quasi tutte da titolare. Numeri significativi per un calciatore che fino a pochi mesi fa militava nel settore giovanile.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi segue da tempo Biondini e avrebbe già tentato di acquistarlo durante le ultime ore del mercato estivo.

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Calciomercato Torino, Petrachi prepara un nuovo assalto a Biondini

L’interesse del Torino non si sarebbe esaurito dopo il tentativo estivo. Gli osservatori granata continuano infatti a seguire le prestazioni del centrocampista, considerato un possibile investimento per il futuro.

La società potrebbe tornare alla carica già nel calciomercato di gennaio 2027, anche se l’ipotesi più concreta sarebbe quella di lasciare Biondini all’Empoli fino al termine della stagione, per poi portarlo a Torino durante l’estate.

Un’operazione che ricorderebbe il percorso di Alessio Cacciamani, altro giovane sul quale il club granata ha deciso di investire.

Calciomercato Torino, quanto costa Biondini? La richiesta dell’Empoli

La crescita del calciatore ha inevitabilmente modificato anche la sua valutazione economica.

Se durante l’estate sarebbero potuti bastare 4-5 milioni di euro, oggi l’Empoli valuterebbe il proprio gioiello circa 8 milioni.

A complicare ulteriormente l’operazione è arrivato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029, che permette alla società toscana di affrontare eventuali trattative da una posizione di forza.

Il presidente Fabrizio Corsi è consapevole del potenziale del ragazzo e difficilmente accetterà offerte considerate insufficienti.

Petrachi proverà ad anticipare la concorrenza, ma molto dipenderà anche dalle risorse economiche che il presidente Urbano Cairo deciderà di mettere a disposizione.

Chi è Edoardo Biondini: lo Scudetto con l’Empoli e il titolo europeo con l’Italia

Nato il 1° gennaio 2009, Biondini è originario di Grutti di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia.

Dopo le prime esperienze calcistiche con Vigor Nuova Gualdo Bastardo e Perugia, è entrato nel settore giovanile dell’Empoli nel 2023.

Il suo percorso è stato caratterizzato da una crescita costante, culminata nel 2026 con la conquista dello Scudetto Under 17, grazie al successo per 4-0 contro la Juventus nella finale nazionale.

Nello stesso anno è arrivato anche il prestigioso successo con la Nazionale italiana Under 17, della quale è stato capitano durante la conquista del titolo europeo.

Due traguardi importanti che hanno preceduto il salto tra i professionisti.

Biondini, caratteristiche tecniche e fisiche: perché viene paragonato a Tonali

Biondini è un centrocampista centrale di piede destro, capace di giocare sia davanti alla difesa sia in una mediana a due. All’occorrenza può essere utilizzato anche come mezzala.

Le sue qualità principali sono la visione di gioco, l’intelligenza tattica e la gestione del pallone sotto pressione.

Nonostante la giovane età, dimostra personalità nella costruzione della manovra, sa individuare le linee di passaggio e contribuisce alla fase difensiva attraverso letture preventive e recuperi.

Alto circa 176 centimetri, è un giocatore dinamico, che può ancora migliorare dal punto di vista della struttura muscolare e della resistenza ai contrasti.

Per caratteristiche viene accostato a Sandro Tonali, soprattutto per la capacità di abbinare impostazione, intensità e attenzione difensiva. Un paragone tecnico che non deve però trasformarsi in un’aspettativa prematura.

Calciomercato Torino, Biondini può essere l’investimento per il futuro

Il Torino vede in Biondini un possibile rinforzo di prospettiva, capace di crescere progressivamente fino a ritagliarsi un ruolo importante in Serie A.

La sua giovane età, i successi nelle categorie inferiori e l’esperienza già maturata in Serie B rappresentano elementi particolarmente interessanti.

Resta da capire se Petrachi riuscirà a convincere l’Empoli ad aprire una trattativa a condizioni sostenibili.

Per il momento l’interesse dei granata non equivale a un accordo raggiunto, ma Edoardo Biondini si candida a essere uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione nel prossimo mercato del Torino.