Ronaldinho è arrivato in Italia! A 46 anni torna in campo con il Ravenna: Mandorlini svela quando giocherà contro il Forlì e in che ruolo

Ronaldinho Ravenna, il fuoriclasse brasiliano è arrivato in Romagna per preparare il suo clamoroso ritorno in campo nel derby di Serie C contro il Forlì

Il conto alla rovescia è terminato: Ronaldinho è arrivato in Italia per preparare il suo ritorno in campo all’età di 46 anni. L’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona vestirà la maglia del Ravenna nell’attesissimo derby romagnolo contro il Forlì, in programma domenica 15 novembre alle ore 17:30, allo stadio Bruno Benelli.

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Un appuntamento speciale per il calcio italiano, che vedrà il brasiliano tornare a disputare una partita ufficiale a undici anni di distanza dall’ultima esperienza con il Fluminense.

Ronaldinho Ravenna, l’arrivo in Italia e il programma degli allenamenti

Il brasiliano è atterrato all’aeroporto di Forlì nel pomeriggio di venerdì 13 novembre, poco prima delle ore 15:00, proveniente da Barcellona. Ad accoglierlo il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani.

Successivamente, Ronaldinho si è trasferito a Milano Marittima, dove soggiornerà durante il fine settimana.

Nel pomeriggio ha svolto una sessione di allenamento individuale a porte chiuse, primo passo del programma di preparazione in vista dell’esordio.

Sabato 14 novembre, alle ore 11:00, è invece prevista la rifinitura collettiva allo stadio Benelli. Gli operatori dell’informazione potranno assistere soltanto ai primi quindici minuti della seduta, mentre la restante parte dell’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Ronaldinho Ravenna, Mandorlini annuncia l’ingresso nel secondo tempo

Uno dei principali interrogativi riguarda il minutaggio che sarà concesso all’ex Pallone d’Oro.

A chiarire i piani è stato l’allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

IL DEBUTTO DI RONALDINHO E IL SUO RUOLO – «Entrerà in campo nel secondo tempo. In che ruolo? Là davanti, sarà libero di trovarsi la posizione, come è giusto che sia per i campioni di questa portata».

Il tecnico ha dunque indicato la possibilità di utilizzare Ronaldinho a partita in corso, lasciandogli libertà di movimento nella zona offensiva.

Ronaldinho Ravenna, derby contro il Forlì: orario e dove vedere la partita

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle ore 17:30, quando il Ravenna ospiterà il Forlì nel derby valido per il campionato di Serie C.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

L’attesa è particolarmente elevata per un evento che riporterà sul terreno di gioco uno dei calciatori più amati degli ultimi decenni.

Ronaldinho è pronto a indossare nuovamente gli scarpini, con l’obiettivo di regalare spettacolo ai tifosi del Ravenna e agli appassionati di calcio che attendono il suo ritorno.