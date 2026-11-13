Calciomercato Bologna: già ai titoli di coda l’avventura di Dovbyk? Rebus futuro per gennaio, la verità sul suo inizio di stagione

Calciomercato Bologna: l’analisi sull’inizio di stagione di Artem Dovbyk e cosa potrebbe succedere a gennaio

L’avventura di Artem Dovbyk con la maglia del Bologna sembra già giunta ai titoli di coda. Secondo Nicolò Schira, l’attaccante ucraino non rientra al centro del progetto tecnico dell’allenatore Raffaele Palladino e potrebbe lasciare l’Emilia già nella prossima finestra invernale di gennaio. Lo scenario più concreto prevede l’interruzione anticipata dell’esperienza in rossoblù con conseguente ritorno alla Roma, club proprietario del cartellino, che si attiverà immediatamente per trovare al centravanti una nuova sistemazione dove poter giocare con maggiore continuità.

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I numeri al Bologna: pochissimo spazio ma cinismo sottoporta

A fotografare in modo nitido la marginalità di Dovbyk nelle rotazioni felsinee sono soprattutto le statistiche raccolte finora in stagione. Il centravanti ha infatti collezionato appena 5 presenze, tutte da subentrato e zero da titolare, accumulando un bottino complessivo di soli 111 minuti giocati, pari a una media di 22 minuti a partita.

Nonostante un impiego così ridotto e appena 7 palloni toccati a gara, l’attaccante ha comunque mostrato un discreto fiuto del gol: ha realizzato 1 rete — siglata di sinistro da dentro l’area di rigore, e un valore di 0.74 Expected Goals (xG) — registrando una percentuale realizzativa del 25% su 0.8 tiri tentati a incontro, a fronte di una grande occasione da rete fallita e una creata per i compagni. Sul piano della manovra e del lavoro fisico, i dati evidenziano un giocatore preciso negli appoggi (88% di passaggi riusciti, 100% nella propria metà campo) e solido nel gioco aereo (67% di duelli aerei vinti), ma poco coinvolto nei contrasti a terra e con 2.6 palloni persi di media a gara, oltre a un cartellino giallo rimediato.

Il futuro tra Bologna, Roma e una nuova destinazione

La discreta efficienza sottoporta esibita negli spezzoni concessi non è dunque bastata a scalare le gerarchie offensive di Palladino, orientato verso profili con caratteristiche differenti per guidare l’attacco del Bologna. La separazione a gennaio appare così la strada più logica per tutte le parti in causa: il club emiliano libererebbe uno slot nel reparto avanzato, mentre la Roma riprenderebbe temporaneamente in mano il cartellino del giocatore con l’obiettivo di girarlo a un’altra società pronta a puntare con decisione sulle sue qualità per la seconda parte della stagione.