Il Parma blinda il futuro: Dominik Drobnic rinnova ufficialmente fino al 2030. Dal vivaio alla Serie A, premiata la sua ascesa in gialloblu

Il Parma ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Dominik Drobnic fino al 2030. Premio per la sua ascesa in gialloblu

Il Parma continua a investire con convinzione sulla linea verde e ufficializza una mossa strategica per il proprio pacchetto arretrato. Nella giornata odierna, il club ducale ha infatti annunciato il rinnovo di contratto di Dominik Drobnic fino al 30 giugno 2030. Una firma dal forte valore tecnico e simbolico, con cui la società gialloblù blinda uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio, premiando il percorso di maturazione compiuto dal difensore sloveno classe 2007.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Dall’arrivo dal NK Bravo ai premi in Primavera: l’ascesa in gialloblù

Approdato in Emilia nel 2023 dal NK Bravo, il centrale mancino ha scalato passo dopo passo tutte le gerarchie del settore giovanile crociato. Partito dall’Under 17, Drobnic si è imposto successivamente come punto di riferimento della formazione Primavera, fino a conquistare meritatamente un posto nella rosa della Prima Squadra. Il suo cammino di crescita è stato impreziosito nella passata stagione dal raggiungimento della finale del Campionato Primavera 1 e dal prestigioso riconoscimento individuale come miglior difensore della stagione, un traguardo che ne ha certificato le qualità tecniche e la personalità.

Il debutto in Serie A e la fiducia del club nel progetto giovani

Le prestazioni offerte nel settore giovanile gli hanno spalancato le porte del calcio dei grandi già all’avvio di questa annata. Lo scorso mese di agosto, infatti, il giovane talento sloveno ha coronato il proprio percorso debuttando ufficialmente in Serie A e riuscendo subito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni della Prima Squadra. Il suo bottino personale conta finora sei presenze nella massima serie, alle quali si aggiunge anche un’apparizione in Coppa Italia: numeri importanti che confermano l’affidabilità del giocatore nonostante la giovanissima età.

Attraverso questo prolungamento a lungo termine, il Parma ribadisce la propria identità progettuale, fondata sul valore del tempo, del lavoro quotidiano e della fiducia nei confronti dei giovani emergenti. La società crociata sceglie così di continuare a scrivere questa storia insieme a Drobnic, confermando la volontà di puntare su chi dimostra ogni giorno di voler crescere indossando i colori e i valori gialloblù.