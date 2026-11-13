Scontro alla testa in allenamento e via dal ritiro della Germania Under 21: paura per Nicolò Tresoldi, la ricostruzione di quanto successo

Nicolò Tresoldi è stato vittima di uno scontro alla testa durante l’allenamento della Germania Under 21. Ecco le sue condizioni

Solo un grande spavento e uno stop a scopo strettamente precauzionale per Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Club Brugge ha infatti lasciato il ritiro della nazionale Germania Under 21 dopo aver rimediato un colpo alla testa durante una seduta d’allenamento. Come previsto dai rigorosi protocolli medici in materia di traumi cranici, il calciatore farà rientro a casa e salterà dunque i prossimi impegni ufficiali contro Belgio e Croazia.

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La dinamica dello scontro con Blank e le parole del Ct Di Salvo

Nel corso di un’esercitazione sul campo, Tresoldi è stato protagonista di uno scontro fortuito con il compagno di squadra Hendry Blank, costretto a sua volta ad abbandonare il ritiro della selezione giovanile tedesca. A chiarire la dinamica dell’accaduto e a rassicurare sulle condizioni di entrambi i giocatori ci ha pensato direttamente il commissario tecnico dell’Under 21 teutonica, Antonio Di Salvo: “È successo durante un calcio piazzato. Nicolò è saltato di testa – credo abbia persino segnato – ma poi si è scontrato con Hendry. Un duro scontro testa contro testa che ha lasciato entrambi a terra, con conseguente mal di testa. Stanno bene, ma quando si tratta di colpi alla testa non possiamo correre alcun rischio. Di fatto, non sono in grado di giocare; speriamo che possano tornare a disposizione almeno dopo la sosta per le nazionali”.

Avvio di stagione super al Bruges e il pressing dell’Italia di Mancini

L’infortunio non dovrebbe comunque compromettere il rientro in campo dell’attaccante subito dopo la sosta per le nazionali, permettendogli di riprendere un avvio di stagione semplicemente straordinario con la maglia del Bruges. Finora il centravanti ha già messo a segno 8 gol in campionato e 5 in Champions League, tra cui spicca la clamorosa tripletta rifilata all’Inter a San Siro: una notte speciale, vissuta quasi come un derby personale vista la sua fede dichiaratamente milanista.

Questo stop forzato lo obbliga momentaneamente a rimandare l’assalto al record di reti con la Germania U21, mentre sullo sfondo resta più vivo che mai il pressing dell’Italia per portarlo in Nazionale maggiore. Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini non ha infatti nascosto nei giorni scorsi la volontà di convincere l’attaccante a sposare la causa italiana: “Ci ho parlato, è nato in Italia e di papà italiano, secondo me ci sono possibilità”. Un corteggiamento destinato a proseguire nelle prossime settimane, non appena il bomber avrà smaltito del tutto questa disavventura.