Sampdoria, la cura D'Angelo funziona: VIDEO di Elia Serra

Sampdoria, la ricetta del tecnico D’Angelo per la risalita: solidità difensiva e punti pesanti in Serie B – VIDEO di Elia Serra

La Sampdoria sta finalmente ritrovando la retta via. Dopo mesi difficili e risultati al di sotto delle aspettative, il club blucerchiato mostra importanti segnali di ripresa. La recente vittoria esterna sul campo della Carrarese ha confermato il trend positivo: per i liguri si tratta del secondo successo consecutivo, condito dalla seconda partita conclusa a porta inviolata e da un’evidente crescita sul piano dell’identità di squadra.

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Il pragmatismo di Luca D’Angelo alla guida del riscatto

Il principale architetto di questa svolta è Luca D’Angelo, allenatore esperto ed eccellente conoscitore della cadetteria, già protagonista di ottime stagioni sulla panchina di Pisa e Spezia. Dopo una fase in cui la dirigenza si era affidata a profili meno avvezzi alle insidie della Serie B, l’arrivo del tecnico abruzzese ha portato una ventata di sano pragmatismo. La sua Sampdoria fa della compattezza, dell’organizzazione tattica e dello spirito di sacrificio le proprie armi migliori, prediligendo la solidità ai fronzoli estetici.

Difesa blindata con Krastev e gestione dell’emergenza

La ritrovata quadratura difensiva trova il suo simbolo in Dimo Krastev, giovane portiere bulgaro di grande prospettiva cresciuto nel vivaio della Fiorentina, protagonista di ottimi interventi che gli sono valsi ben due clean sheet consecutivi. La tenuta arretrata è frutto di un lavoro collettivo coordinato da D’Angelo, capace di cementare il gruppo e compattare i reparti nonostante un’infermeria costantemente affollata che complica il lavoro quotidiano a Bogliasco.

Una volta trovato il vantaggio, la compagine blucerchiata ha dimostrato di saper abbassare il baricentro, difendendo con le unghie il risultato per portare a casa i tre punti.

Continuità per uscire definitivamente dalla crisi

Due vittorie non bastano per decretare la fine dell’emergenza, ma costituiscono la base ideale per costruire il proseguimento del campionato. Il cammino verso la risalita è ancora lungo e richiederà massima continuità, in attesa di recuperare tutti gli effettivi. Per il bel gioco ci sarà tempo: oggi la Sampdoria ha bisogno di punti e concretezza, due qualità che D’Angelo conosce alla perfezione.