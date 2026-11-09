Esonero Allegri: il Napoli prende posizione. Ecco la decisione per il futuro della panchina azzurra dopo il pareggio con la Lazio

Esonero Allegri: il Napoli ha preso questa decisione sul proprio allenatore dopo l’1-1 del Maradona contro la Lazio

Nonostante il moltiplicarsi delle indiscrezioni delle ultime ore e le continue auto-candidature mediatiche emerse attorno alla panchina azzurra, il Napoli ha scelto con fermezza la linea della stabilità e della continuità tecnica. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intero comparto dirigenziale partenopeo non hanno mai accarezzato l’idea di cambiare allenatore, confermando la propria piena fiducia in Massimiliano Allegri. A Castel Volturno la convinzione societaria è che i passaggi a vuoto siano legati a situazioni contingenti e che la guida del tecnico livornese resti il cardine imprescindibile su cui fondare la stagione. Lo riporta Nicolò Schira.

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Fiducia incondizionata ad Allegri: spente le voci sul cambio in panchina

Negli ultimi giorni – complice un inizio di stagione altamente negativo – si erano rincorse numerose speculazioni circa un possibile avvicendamento alla guida della squadra, alimentate da accostamenti e proposte esterne rimbalzate sui media. La replica del club è tuttavia rimasta categorica: nessun contatto, nessun profilo vagliato e nessun ripensamento sulla scelta estiva. La proprietà azzurra ritiene che l’esperienza e la solidità di Allegri siano gli elementi chiave per garantire serenità all’ambiente, respingendo ogni tipo di pressione esterna e blindando la posizione dell’allenatore con un sostegno netto e incondizionato.

La svolta dopo la sosta: infermeria vuota e calendario favorevole

A sostenere l’ottimismo della dirigenza in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali concorrono due fattori cruciali: la situazione medica della rosa e gli incroci previsti dal calendario. I pesanti problemi d’organico hanno condizionato le ultime prestazioni, ma la pausa permetterà il fondamentale rientro dei tanti infortunati, consentendo ad Allegri di lavorare finalmente a ranghi completi. Questo recupero di pedine chiave coinciderà con un calendario agevole, ideale per inanellare una serie di risultati utili consecutivi e avviare la necessaria risalita nella classifica di Serie A.

Strategie di calciomercato: pronti 2-3 innesti per gennaio

Il piano di rilancio del Napoli non si limita al solo campo ma guarda già concretamente alla sessione invernale di riparazione. In piena sintonia tra area tecnica e presidenza, in vista del calciomercato di gennaio si valuta di rinforzare la rosa con 2-3 innesti mirati per puntellare i reparti più corti e garantire alternative di livello. Un piano d’azione chiaro e condiviso, studiato per consegnare ad Allegri un organico ancora più competitivo nella seconda parte di stagione.