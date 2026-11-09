Milan, Alphadjo Cisse non è più una favola: è realtà. Il 2006 nell’élite d’Europa come Yamal, ha tagliato questo traguardo nella notte di Marassi

Milan, Alphadjo Cisse ha raggiunto questo grande traguardo nella sfida vinta 2-0 con il Genoa. L’analisi del suo momento in rossonero

Il talento di Alphadjo Cisse continua a illuminare la stagione del Milan e a scalare rapidamente le gerarchie del calcio continentale. Con la rete realizzata allo stadio Luigi Ferraris per sbloccare la sfida di campionato vinta dai rossoneri contro il Genoa, il gioiello classe 2006 ha certificato un percorso di crescita vertiginoso, suffragato da statistiche di assoluto prestigio internazionale. Nei cinque maggiori campionati europei per la stagione 2026/2027, infatti, l’attaccante milanista è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni ufficiali. Un rendimento straordinario che lo proietta in un club esclusivo accanto a Lamine Yamal (in vetta a quota 13 reti) e al centravanti tedesco Paris Brunner (8 marcature).

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Podio continentale: solo Yamal e Brunner al passo del talento rossonero

Il dato fotografa con impressionante chiarezza la precocità e l’efficacia realizzativa del giovane rossonero. In un calcio europeo che richiede ritmi vertiginosi e standard fisici elevati, incidere con questa continuità nei massimi tornei rappresenta un privilegio concesso a pochissimi interpreti. Se la stella del Barcellona Yamal viaggia su cifre da fuoriclasse generazionale con 13 gol complessivi, Cisse ha saputo tenere il passo di un altro profilo di primo piano come Brunner, dimostrando un impatto concreto sia nella corsa ai piani alti della Serie A sia sul palcoscenico delle competizioni europee.

Il timbro a Marassi: freddezza chirurgica contro il Genoa

La conferma tangibile dello stato di grazia dell’attaccante è arrivata puntuale nell’ostica trasferta di Marassi. Al 13′ del primo tempo, Cisse ha letto magistralmente lo spazio tra le linee, raccogliendo l’assist filtrante di Adrien Rabiot e freddando la retroguardia ligure con un preciso diagonale all’angolino basso per il momentaneo 0-1. Un gol di fondamentale importanza, che ha aperto la strada al raddoppio di Christian Pulisic e permesso al Milan di incamerare tre punti preziosi, ribadendo la straordinaria lucidità sotto porta del ragazzo.

Una certezza per il presente e il futuro del Milan

Per il club rossonero, il rendimento di Cisse è la testimonianza tangibile della riuscita del progetto tecnico basato sul talento giovane e di prospettiva. Capace di coniugare rapidità d’esecuzione, senso della posizione e notevole freddezza in area di rigore, il classe 2006 non rappresenta più soltanto una promettente risorsa tattica, ma un autentico punto di forza dell’organico. Con numeri che già lo collocano ai vertici della sua generazione a livello europeo, il Milan si gode un patrimonio tecnico prezioso, destinato a recitare un ruolo sempre più da protagonista negli equilibri della stagione.