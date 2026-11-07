Calciomercato Roma: arriverà un nuovo esterno a gennaio? Annuncio di D’Amico, svelata la strategia del possibile colpo giallorosso

Calciomercato Roma: Tony D’Amico ha fatto questo annuncio sull’arrivo di un nuovo esterno a gennaio. Cosa ha detto

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Sassuolo, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, il direttore sportivo della Roma Tony D’Amico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sui temi più caldi dell’attualità capitolina. Dalle prime valutazioni in vista della sessione invernale di riparazione alla gestione dell’organico, fino all’analisi della recente battuta d’arresto maturata in campo internazionale, il dirigente giallorosso ha tracciato la rotta tecnica e societaria del club.

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Le strategie per la finestra di gennaio: caccia all’esterno offensivo

Il tema del calciomercato di riparazione è già al centro dell’agenda a Trigoria, con l’obiettivo dichiarato di completare la rosa fornendo a Gasperini soluzioni alternative per lo sviluppo della manovra offensiva. D’Amico ha confermato apertamente le manovre allo studio per rinforzare le corsie: “Per caratteristiche manca un esterno di gamba. Valuteremo certamente le opportunità a gennaio per dare questa caratteristica all’allenatore”. L’intento della dirigenza è individuare un interprete capace di garantire strappi in velocità, abilità nell’uno contro uno e profondità, elementi fondamentali per aumentare il peso offensivo nella seconda parte della stagione.

Il rientro cauto di Manu Koné e la gestione delle rotazioni

Spazio poi alle decisioni legate alla formazione per la trasferta emiliana, con particolare attenzione all’assenza di Manu Koné, riaggregato al gruppo durante la settimana ma non inserito nell’elenco dei convocati. Il ds ha spiegato la linea di prudenza concordata con la guida tecnica: “Kone non convocato pur avendo recuperato? Ha fatto una buona settimana, siamo contenti di averlo ritrovato, il mister l’ha visto bene. Così abbiamo l’opportunità di far recuperare altri giocatori”. Un dosaggio mirato delle energie per evitare ricadute muscolari e garantire una condizione atletica ottimale in vista del fitto calendario autunnale.

L’amarezza di Manchester e il valore del ritorno in Champions League

In chiusura, D’Amico è tornato sulla bruciante rimonta subita in casa del Manchester United in Champions League, evidenziando l’impatto degli episodi arbitrali sull’esito della sfida ma rimarcando al contempo la portata formativa del percorso continentale: “Ambienti come quelli di Manchester li conoscete meglio di me. Dopo il rigore hanno spinto tanto, è stata un po’ diversa da Madrid. Il rigore è stato più che generoso, ha facilitato la rimonta. Sono esperienze importanti per una Roma che torna in CL dopo sette anni. Ti fanno capire cosa bisogna aggiungere alla squadra”.