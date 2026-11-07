Pagelle Torino Lecce: male Kulenovic, gol di Simeone. Stulic giornata no – VOTI

Pagelle Torino Lecce: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’undicesima giornata del campionato italiano
Il Torino di Ignazio Abate e il Lecce di Di Francesco si sono affrontati allo stadio Olimpico nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Ecco le pagelle:
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
TORINO – Perri 6, Coco 6,5, Ismajli 5, Comuzzo 6, Belghali 6,5, Vlasic 5,5, Braganca 5,5, Fitz-Jim 6,5, Cacciamani 5,5, Simeone 6,5, Kulenovic 5, Adams 6, All. Abate 5,5
LECCE – Falcone 6,5; Veiga 6, Gaspar 5, Tiago Gabriel 5,5; Dembélé 5,5 (72′ N’Dri 6,5), Kaba 5,5 (72′ Coulibaly 6), Ngom 6, Maleh 6 (87′ Fofana s.v.), Gallo 6; Fatah 5,5 (87′ Siebert s.v.); Stulic 5 (72′ Geubbels 5,5). All: Eusebio Di Francesco 6