Moviola Torino Lecce, tutti i casi del match arbitrato da Feliciani

Moviola Torino Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da Feliciani, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocato il match dell’11 giornata Torino Lecce: ecco la moviola della sfida di Serie A diretta dall’arbitro Feliciani. Ecco cosa è successo nella sfida:

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Il pareggio per 1-1 tra Torino e Lecce, nell’undicesima giornata di Serie A, ha avuto come primo protagonista un problema tecnico: la partita è iniziata con 16 minuti di ritardo a causa della linea di porta sotto la Curva Maratona, non tracciata correttamente e tale da compromettere il funzionamento della tecnologia goal-line, con un sistema che non leggeva bene il campo. Il direttore di gara Ermanno Feliciani di Teramo, valutato 6 dalla stampa, ha atteso che gli operatori sistemassero il tracciato, mentre in campo è sceso anche Daniele Orsato, responsabile degli arbitri.

La squadra arbitrale

Con Feliciani hanno lavorato gli assistenti Costanzo e Garzelli, mentre Calzavara era il quarto ufficiale. Al VAR Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Camplone. Anche al 34′ un altro piccolo intoppo tecnico ha costretto l’arbitro a una breve sosta.

L’avvio e il tentativo di Perri

Il primo tempo si è giocato su ritmi molto bassi: la prima occasione è arrivata solo al 21′, su un angolo del Lecce battuto da Antonino Gallo, terzino salentino. Nessuno ha toccato il pallone, che è finito dalle parti di Lucas Perri, portiere brasiliano del Torino, bravo a salvare in tuffo. Al 48′ arriva il primo cartellino, per Maleh, centrocampista del Lecce, ammonito per un fallo su Bragança, centrocampista portoghese granata.

60′ e 73′: due gol da deviazione

Valido il vantaggio di Giovanni Simeone al 60′: il “Cholito”, attaccante argentino, raccoglie l’assist di Comuzzo e il suo tiro viene deviato da Gaspar, difensore leccese, beffando il portiere. Una rete rabbiosa festeggiata dal centravanti, che non segnava in casa da sei mesi. Al 73′ pareggia Konan N’Dri, esterno ivoriano appena subentrato, con un tiro dal limite deviato da Bragança. Non c’è nessuna contestazione sul punto.

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Il finale

All’84′ viene ammonito Fatah, centrocampista leccese: due i gialli complessivi dell’arbitro, nessuna espulsione. Nel finale il Torino assedia l’area avversaria, sfiorando il successo con un palo e una grande parata del portiere avversario, ma la partita si chiude 1-1.