Roma Sassuolo, Gasperini perde Mancini e Gollini ma ritrova Koné! I convocati giallorossi: quattro assenze pesanti, tutte le novità

Roma Sassuolo, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con diverse assenze dopo la sconfitta contro il Manchester United. Gianluca Mancini e Pierluigi Gollini non recuperano
La Roma vuole voltare pagina dopo la sconfitta contro il Manchester United e si prepara a tornare in campo in Serie A contro il Sassuolo. Una partita importante per i giallorossi, chiamati a reagire dopo l’ultimo risultato negativo e a ritrovare continuità in campionato.
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Il tecnico Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli indisponibili. La lista dei convocati presenta diverse assenze, soprattutto nel reparto arretrato, ma anche una notizia positiva per il centrocampo.
Roma Sassuolo, Mancini e Gollini ancora fuori: le ultime sugli infortuni
La principale novità negativa riguarda Gianluca Mancini, costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Il difensore centrale non sarà disponibile per la partita contro il Sassuolo e dovrà rinunciare anche agli impegni con la Nazionale italiana.
Ancora indisponibile Pierluigi Gollini, che non ha smaltito il problema alla schiena e non figura nell’elenco dei giocatori chiamati da Gasperini.
Tra gli assenti dalla lista compaiono anche Paulo Dybala e Mile Svilar, due ulteriori defezioni per la formazione capitolina.
Roma Sassuolo, torna Manu Koné: una soluzione in più per Gasperini
La notizia positiva riguarda Manu Koné. Il centrocampista francese torna finalmente tra i convocati dopo oltre un mese di assenza, mettendosi nuovamente a disposizione dell’allenatore.
Il recupero rappresenta un’opzione importante per il centrocampo giallorosso, anche se resterà da capire quale impiego Gasperini deciderà di riservargli dopo il lungo periodo trascorso lontano dal campo.
Roma Sassuolo, la lista completa dei convocati di Gasperini
Di seguito tutti i giocatori inseriti nell’elenco per la sfida contro i neroverdi.
PORTIERI – Vasquez, De Marzi, Kilvinger.
DIFENSORI – Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
CENTROCAMPISTI – Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
ATTACCANTI – Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena.
La Roma si presenta dunque all’appuntamento con alcune assenze significative, ma con la possibilità di ritrovare un elemento importante come Koné. Toccherà a Gasperini individuare le soluzioni migliori per affrontare il Sassuolo e cercare un’immediata reazione dopo la sconfitta europea.