Convocati Francia, tanta Serie A nella lista di Zidane per la Nations League: ma c’è un assente eccellente

Convocati Francia per la Nations League: la lista del ct Zidane per gli impegni contro Italia e Turchia

Il ct della Francia, Zinedine Zidane, ha reso noto l’elenco ufficiale dei convocati in vista dei prossimi due delicati impegni di Nations League, che vedranno i transalpini scendere in campo contro l’Italia e la Turchia. La selezione dei Bleus si prepara a una doppia sfida cruciale per il primato nel girone, puntando su un organico profondo che unisce l’esperienza di senatori affermati a livello internazionale all’energia di nuovi talenti emergenti nel panorama europeo.

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Forte asse con la Serie A: chiamate per Milan, Inter e Juventus

Come ormai da tradizione consolidata, il campionato italiano di Serie A recita un ruolo di primissimo piano nelle scelte del selezionatore francese. A guidare la pattuglia “italiana” ci sono i due punti fermi del Milan, il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot, entrambi elementi cardine anche nelle gerarchie della formazione transalpina.

Rappresentanza consistente anche per l’Inter, che vede inseriti nell’elenco sia l’attaccante Marcus Thuram, autore di un rendimento continuo e determinante, sia Andy Diouf. Completa il quadro dei convocati militanti nel massimo campionato italiano il difensore della Juventus Pierre Kalulu, premiato per la continuità di rendimento offerta nella linea arretrata bianconera.

L’attacco guidato da Mbappé e l’esclusione di Kolo Muani

Nel reparto offensivo gli occhi sono inevitabilmente puntati su Kylian Mbappé, capitano e punto di riferimento assoluto della selezione. Accanto a lui figurano interpreti di grande estro e dinamismo come Bradley Barcola, Michael Olise, Désiré Doué e la novità Pablo Pagis.

Sul fronte delle esclusioni, tuttavia, fa molto rumore la mancata chiamata di Randal Kolo Muani: l’attaccante è il grande assente di questa tornata di convocazioni, escluso dai piani immediati del commissario tecnico per motivi di scelta tecnica e di equilibri nel reparto avanzato.

L’elenco completo dei convocati della Francia

Di seguito la lista integrale dei calciatori selezionati da Zinedine Zidane:

Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser. Difensori: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro. Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery.

Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery. Attaccanti: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.