Cesena, Sandro Mencucci è il nuovo Executive Director. Contratto fino al 2027 per l’ex Fiorentina e Lecce: «L’obiettivo è costruire una società sempre più solida»

Sandro Mencucci è il nuovo Executive Director del Cesena. Il comunicato ufficiale e le prime parole dopo l’insediamento nel nuovo ruolo

Nuovo e prestigioso innesto nell’organigramma societario del Cesena, che sceglie di puntare su un profilo di comprovata esperienza e competenza manageriale per guidare i piani di sviluppo del club. La società bianconera ha infatti ufficializzato la nomina di Sandro Mencucci come nuovo Executive Director. Il dirigente toscano, classe 1961, ha siglato un accordo su base pluriennale, come reso noto dalla stessa dirigenza romagnola: “Cesena FC comunica di aver affidato al dottor Sandro Mencucci l’incarico di Executive Director. Il dirigente ha sottoscritto un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2027″.

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Dalla rinascita della Fiorentina alla Premier League: il profilo di Mencucci

La scelta della società si inserisce nel solco di un potenziamento strutturale ai vertici operativi, affidandosi a uno dei dirigenti più solidi e apprezzati dell’intero panorama calcistico italiano. Nel comunicato di benvenuto, il club ha ripercorso le tappe fondamentali della sua prestigiosa carriera: “Dottore commercialista nato a Firenze, Mencucci è tra i dirigenti più esperti del calcio italiano. Dal 2002 al 2019 è stato Amministratore Delegato dell’ACF Fiorentina: accanto alla proprietà Della Valle, ha guidato il Club Viola dalla ripartenza in Serie C2 al ritorno in Serie A nel 2004, e poi in Europa, con due partecipazioni alla Champions League (2008-09 e 2009-10) e due semifinali continentali, prima in Coppa UEFA nel 2007-08 e poi in Europa League nel 2014-15. Dal 2020 ha iniziato a lavorare per il Leeds United, prima in Championship e poi in Premier League, entrando nel consiglio di amministrazione del club. Dal 2022 al 2026, infine, Mencucci è stato Amministratore Delegato dell’US Lecce, con i giallorossi che nel corso del suo mandato hanno centrato una promozione in Serie A e quattro salvezze consecutive nella massima serie“.

Solidità aziendale e ambizione: le prime dichiarazioni ufficiali

Mencucci ha manifestato fin da subito grande entusiasmo per l’inizio di questo nuovo capitolo professionale in Emilia-Romagna: “Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte del Cesena e ringrazio il presidente Melby, il Consiglio d’Amministrazione e tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti. In queste prime settimane ho trovato persone di grande competenza e professionalità, ed è da qui che dobbiamo partire. Cesena è una delle piazze storiche del calcio italiano e il nostro obiettivo è costruire una Società sempre più solida, che rispecchi la passione autentica dei suoi tifosi e la visione della proprietà”.

Un tassello strategico per il consolidamento del Cesena

L’innesto di una figura come Sandro Mencucci certifica la volontà della proprietà di dotare il Cesena di una governance societaria moderna, sostenibile e all’altezza delle sfide del calcio contemporaneo. Con un bagaglio manageriale che unisce gestione economica, competenza amministrativa e respiro internazionale, il dirigente toscano rappresenta la guida designata per accrescere la stabilità e la competitività del club dentro e fuori dal campo.