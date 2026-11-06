Salvatore Bocchetti riparte dalla Turchia: ufficiale la firma come nuovo allenatore del Fatih Karagümrük

Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore del Fatih Karagümrük: nuova avventura in Turchia per l’ex difensore

Nuova prestigiosa tappa nella carriera da tecnico di Salvatore Bocchetti. L’ex difensore e allenatore italiano ha formalizzato l’accordo con il Fatih Karagümrük: l’affare è ufficialmente completato e sancisce l’approdo del classe 1986 sulla panchina del club di Istanbul. Per Bocchetti si tratta della prima esperienza da primo allenatore fuori dai confini nazionali, un passaggio rilevante che ne certifica l’ambizione di mettersi alla prova in un contesto calcistico competitivo e passionale come quello turco.

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La tradizione italiana a Istanbul: sulle orme di Farioli e Pirlo

La scelta della dirigenza del Karagümrük non sorprende gli addetti ai lavori. La società rossonera ha consolidato negli ultimi anni un legame solidissimo con la scuola calcistica italiana, diventando una rampa di lancio ideale per profili tecnici emergenti. Prima di Bocchetti, infatti, la guida tecnica del club era stata affidata con profitto a Francesco Farioli, che proprio a Istanbul ha gettato le basi per la sua ascesa europea, e ad Andrea Pirlo, oltre alla nutrita colonia di calciatori transitati dalla Serie A che hanno vestito la maglia del club capitolino.

Per Bocchetti, inoltre, il trasferimento all’estero rappresenta un ritorno a scenari internazionali già vissuti da protagonista durante la carriera da calciatore, quando ha vestito a lungo le maglie di Rubin Kazan e Spartak Mosca, maturando una preziosa familiarità con i campionati e le pressioni fuori dall’Italia.

Dalla gavetta a Verona alla proposta tattica moderna

Il percorso di Bocchetti in panchina si è sviluppato attraverso una crescita metodica e costante. Dopo aver concluso la carriera da giocatore, ha iniziato a formarsi come tecnico partendo dal settore giovanile dell’Hellas Verona, distinguendosi rapidamente per carisma, idee propositive e meticolosità nella cura dei dettagli.

Chiamato alla guida della prima squadra scaligera in Serie A nell’autunno del 2022, ha dimostrato personalità nella gestione dello spogliatoio e un’identità tattica ben definita: organizzazione difensiva, ritmo elevato, pressione aggressiva in avanti e ricerca costante del duello individuale su tutto il campo, principi moderni ereditati ed elaborati anche dal confronto con tecnici di riferimento.

Le sfide e gli obiettivi con il Karagümrük

L’accordo completato apre immediatamente la fase operativa sul campo. L’obiettivo primario di Bocchetti sarà trasmettere rapidamente la propria mentalità alla rosa, garantendo continuità di prestazioni e valorizzando il potenziale tecnico della squadra. Per l’allenatore napoletano, la panchina del Karagümrük costituisce un banco di prova determinante per consolidare la propria reputazione anche a livello internazionale.