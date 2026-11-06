Convocati Portogallo per la Nations League: prima volta per Varela e Rodrigo Mora, torna Tavares. La prima lista di Jorge Jesus per il post-Cristiano Ronaldo

Convocati Portogallo per la Nations League: la prima lista di Jorge Jesus senza Cristiano Ronaldo, prima volta per Varela e Rodrigo Mora

Si apre ufficialmente il nuovo corso della nazionale portoghese. Dopo lo storico addio alla selezione di Cristiano Ronaldo, il commissario tecnico Jorge Jesus ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per gli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League. I lusitani arrivano all’appuntamento forti di un percorso netto: quattro vittorie nelle prime quattro sfide (1-0 contro il Galles, doppio successo per 1-2 e 2-1 ai danni della Norvegia e vittoria per 2-4 in Danimarca). Per blindare il primato nel raggruppamento, la formazione iberica affronterà nuovamente la Danimarca sabato 14 novembre e il Galles martedì 17 novembre.

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Fattore Serie A: la favola Varela e la consacrazione di Mora

Le principali sorprese della lista arrivano direttamente dal campionato italiano di Serie A. Tra i volti nuovi spicca la prima chiamata assoluta per Gustavo Varela, protagonista di un inizio di stagione travolgente con la maglia del Monza: l’attaccante guida attualmente la classifica marcatori del torneo con ben 9 reti, un rendimento impressionante che ha convinto il selezionatore a premiarlo con la maglia della nazionale maggiore.

L’altro grande innesto è Rodrigo Mora, sempre più determinante nelle rotazioni offensive della Roma guidata da Gian Piero Gasperini, capace di imporsi per personalità e qualità tecnica nella trequarti giallorossa.

I ritorni in difesa e le conferme in attacco

Sul fronte arretrato si registra il rientro a pieno regime di Nuno Tavares, tornato a disposizione dopo aver smaltito i recenti guai fisici che lo avevano costretto a saltare le precedenti gare internazionali. Confermato al centro del reparto avanzato anche Gonçalo Ramos, punto di riferimento designato per l’attacco di Jorge Jesus in una batteria di punte ricca di soluzioni e velocità come Rafael Leão e Pedro Neto.

La lista completa dei convocati del Portogallo

Di seguito l’elenco integrale dei calciatori chiamati da Jorge Jesus:

Portieri: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares. Difensori: Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomas Araujo, Renato Veiga, Antonio Silva, Joao Cancelo, Nuno Tavares.

Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Tomas Araujo, Renato Veiga, Antonio Silva, Joao Cancelo, Nuno Tavares. Centrocampisti: Joao Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora.

Joao Palhinha, Ruben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora. Attaccanti: Pedro Neto, Francisco Trincao, Carlos Forbs, Rafael Leao, Geovany Quenda, Joao Felix, Goncalo Ramos, Fabio Silva, Gustavo Varela.