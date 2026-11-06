Abate in conferenza stampa verso Torino Lecce: «La strada intrapresa è quella giusta, io non vedo fragilità. Gioca Fitz-Jim, Adams può arrivare in doppia cifra»

Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Le sue parole

Vigilia di campionato per il Torino, atteso domani alle 15:00 tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino dalla sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. A ventiquattro ore dal fischio d’inizio dell’anticipo di Serie A, il tecnico granata Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto dopo il passo falso contro il Frosinone, respingendo con fermezza i giudizi sommari: “Se pensiamo alla sosta scorsa qui arriviamo in un altro modo, la strada intrapresa è quella giusta, poi se penso alle ultime settimane io sinceramente Frosinone non l’ho vissuto come passo indietro, non siamo ancora una squadra evoluta, dobbiamo passare da giri a vuoto ma ho visto anche cose positive e non possiamo farci trasportare dall’emotività, dobbiamo essere lucidi ed obiettivi”.

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La risposta alle critiche e lo step di maturità

Di fronte alle domande sulla fragilità difensiva e sui gol incassati nei finali di tempo, l’allenatore ha difeso l’identità del gruppo: “Non vado dietro agli infortuni e agli alibi, ho una rosa che mi permette di competere, quindi quello no. La fragilità? Abbiamo due metri di giudizio diversi, io non vedo fragilità e non posso lasciarmi trasportare dalla vostra emotività, a Frosinone la prestazione dei tre dietro è roba vera, hanno difeso a campo aperto, io vedo spirito e anima quasi disumana, non è questione di fragilità ma nel nostro percorso dobbiamo crescere e tanto”. Per Abate la priorità è la gestione dei dettagli: “Le cose si aggiustano col tempo, ci manca maturità perché a Frosinone siamo mancati nell’ultimo passaggio e non dobbiamo andare sotto su palla inattiva dopo due minuti”.

Formazione e infermeria: Fitz-Jim titolare, out Fortini e Rodriguez

Sul fronte dell’undici di partenza, il tecnico ha sciolto i dubbi annunciando una maglia da titolare in mediana: “Gioca Fitz-Jim”. In cabina di regia c’è fiducia anche per Emirhan Ilkhan: “Daniel l’ho visto bene, sono stati più giorni a disposizione per recuperare, in quella posizione vedo Ilkhan, può ricoprirlo naturalmente e ci può dare equilibrio, in questo momento vedo lui lì”.

Il quadro degli infortunati vede indisponibili Fortini e Rodriguez, con Rolando Mandragora in dubbio fino all’ultimo. Stringeranno i denti Belghali e Cacciamani, mentre in attacco Giovanni Simeone ha recuperato e Duván Zapata è in netta crescita. Parole di stimolo, infine, per Che Adams: “Adams ha fatto un inizio importante, può arrivare in doppia cifra, ma deve pretendere da se stesso di fare di più per la squadra e per togliersi soddisfazioni”.

Il ricordo di Ferrini e il legame con il Filadelfia

Il match precede il cinquantenario della scomparsa dello storico capitano granata Giorgio Ferrini: “In questo momento quello che siamo noi, col rispetto della storia che non è facile inculcare negli stranieri, domani è più importante dimostrare quello che vogliamo essere noi”. Una dedizione totale alla causa che passa dal lavoro quotidiano: “Il posto preferito è il Filadelfia, non sono un marito semplice, mia moglie mi sopporta ma vivo completamente per il mio lavoro e per la mia squadra”.