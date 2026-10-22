Risultati e Classifica Conference League 2026-2027 LIVE: gli aggiornamenti in diretta

Risultati e Classifica Conference League LIVE: partite in diretta e aggiornamenti in tempo reale
I risultati della Conference League 2026/27: questo tutto il percorso delle squadre nella nuova stagione. Ecco tutti gli aggiornamenti LIVE su Calcionews24.
2ª GIORNATA
16.30 Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5 (6′ Taborda, 24′ Dessers rig., 47′ Dessers, 57′ Kangwa, 75′ Rastoder, 79′ Bekbolat)
18.45 Saburtalo-Mjällby 1-0 (55′ Jinjolava) – In corso
18.45 Nordsjælland-CSKA Sofia 1-1 (8′ Godoy, 55′ Ibrahim Adel) – In corso
18.45 Stella Rossa-Copenhagen 2-1 (29′ Gashtarov, 34′ Elsnik, 41′ Kostov) – In corso
18.45 Jablonec-Brighton 0-0 – In corso
18.45 Kauno Žalgiris-Brann 1-3 (7′ Castro, 12′ Renan Oliveira, 25′ Holm, 40′ Holm) – In corso
18.45 Getafe-Lugano 1-4 (2′ Azón, 3′ Ajeti, 7′ Cimignani, 26′ Ajeti, 50′ Bislimi) – In corso
18.45 Inter Escaldes-Universitatea Craiova 0-2 (3′ Al-Hamlawi, 5′ Baiaram) – In corso
18.45 Pafos-Riga 0-0 – In corso
18.45 Trabzonspor-Hearts 1-0 (32′ Salah) – In corso
21.00 Ajax-Atalanta – Da iniziare
21.00 Aarhus-Egnatia – Da iniziare
21.00 Monaco-Friburgo – Da iniziare
21.00 Midtjylland-Sint-Truiden – Da iniziare
21.00 Thun-Hajduk Spalato – Da iniziare
21.00 Borac Banja Luka-KuPS Kuopio – Da iniziare
21.00 Lincoln Red Imps-Twente – Da iniziare
21.00 Braga-Gent – Da iniziare
1ª GIORNATA
18.45 Lugano-Stella Rossa 3-2 (25′ Ajeti, 32′ Elsnik, 67′ Krunic, 84′ Moncada, 89′ Grgic)
18.45 Hajduk Spalato-Ajax 2-1 (37′ Sanyang, 53′ Klaassen, 55′ Soticek)
18.45 Gent-Aarhus 1-0 (87′ Goore)
18.45 Egnatia-Midtjylland 1-1 (26′ Gruda, 33′ Cho Gue-sung)
18.45 KuPS Kuopio-Trabzonspor 2-4 (3′ Onuachu, 44′ Salah, 47′ Franculino, 54′ Pennanen, 90+1′ Franculino, 90+6′ Engvall)
18.45 Mjällby-Inter Escaldes 2-0 (54′ Bergström, 65′ Norén)
18.45 Panathinaikos-Borac Banja Luka 2-1 (11′ Dessers, 70′ Kangwa, 80′ Jojic)
18.45 CSKA Sofia-Monaco 1-2 (3′ Brunner, 43′ Ansu Fati, 76′ Zwarts)
18.45 Riga-Kairat Almaty 1-1 (5′ Gual, 12′ Oulad M’hand)
18.45 Universitatea Craiova-Getafe 1-1 (59′ Al-Hamlawi, 81′ Gudelj)
21.00 Atalanta-Pafos 3-1 (1′ Elmas, 18′ Raspadori rig., 44′ Scamacca, 88′ Biel)
21.00 Brighton-Kauno Žalgiris 4-0 (41′ Rutter, 47′ Hinshelwood, 53′ Rutter, 67′ O’Riley)
21.00 Copenhagen-Braga 3-0 (49′ Elyounoussi, 79′ Cornelius, 86′ Cornelius)
21.00 Twente-Thun 1-0 (65′ Zerrouki)
21.00 Hearts-Nordsjælland 1-1 (33′ McEntee, 86′ Røjkjær)
21.00 Sint-Truiden-Saburtalo 2-0 (11′ Vanwesemael, 88′ Sebaoui)
21.00 Friburgo-Jablonec 3-2 (15′ Grifo, 28′ Rusek, 53′ Pavlovic aut., 65′ Eggestein, 90+3′ Kuol)
21.00 Brann-Lincoln Red Imps 2-1 (59′ Kike Gómez, 64′ Castro, 81′ Castro)
Classifica Conference League 2026/27
Panathinaikos 6
Lugano 6
Trabzonspor 6
Brann 6
Brighton 4
CSU Craiova 4
Mjällby 4
Copenhagen 3
Atalanta 3
Sint-Truiden 3
Friburgo 3
Monaco 3
Hajduk Split 3
Gent 3
Twente 3
Stella Rossa 3
CSKA Sofia 3
Riga FC 2
Midtjylland 1
Egnatia Rrogozhinë 1
Jablonec 1
Nordsjælland 1
Heart of Midlothian 1
Pafos 1
Saburtalo 1
Getafe 1
Kairat 1
Ajax 0
Borac Banja Luka 0
Lincoln Red Imps 0
AGF 0
Thun 0
KuPS 0
Sporting Braga 0
Inter Club d’Escaldes 0
Kauno Žalgiris 0