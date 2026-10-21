Rabiot, parole da vero leader dopo Milan-Atalanta: il francese alza la voce e il rinnovo ora diventa una priorità per i rossoneri – VIDEO di Alberto Petrosilli

Rabiot protagonista nella vittoria del Milan contro l’Atalanta: un gol, un assist e dichiarazioni che fanno discutere. Il francese si conferma fondamentale per Amorim

Il Milan conquista tre punti preziosi battendo l’Atalanta per 3-2, ma a prendersi la scena è soprattutto Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, protagonista con un gol e un assist, ha sorpreso tutti nel dopopartita, mostrando più insoddisfazione che entusiasmo per il successo ottenuto dai rossoneri.

Una presa di posizione che testimonia la mentalità dell’ex Juventus, sempre più centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim. Nonostante una prestazione individuale importante, Rabiot ha preferito concentrarsi sulle difficoltà incontrate dalla squadra.

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LE PAROLE DI RABIOT – «Non so se meritiamo così tanto questa vittoria».

Una dichiarazione significativa, arrivata al termine di una partita che il Milan sembrava avere completamente sotto controllo.

Rabiot, prestazione da protagonista e messaggio allo spogliatoio del Milan

Contro l’Atalanta, il Milan aveva costruito un vantaggio rassicurante, salvo poi rischiare di compromettere tutto negli ultimi trenta minuti. Un calo di concentrazione che ha permesso agli avversari di riaprire la sfida, costringendo i rossoneri a un finale particolarmente sofferto.

Proprio questo atteggiamento ha provocato la reazione di Rabiot, convinto che una squadra con ambizioni importanti debba imparare a gestire meglio determinate situazioni.

Il centrocampista non si è limitato a evidenziare le difficoltà, ma ha dato l’esempio attraverso una prestazione di grande sostanza, incidendo direttamente su due delle tre reti milaniste.

Personalità, qualità ed esperienza sono caratteristiche che rendono il francese uno dei riferimenti dello spogliatoio. La sua capacità di assumersi responsabilità anche dopo una vittoria rappresenta un segnale importante per il percorso di crescita del gruppo.

Milan, il rinnovo di Rabiot diventa un tema centrale per il futuro

Le prestazioni del francese aprono inevitabilmente una riflessione sul suo futuro in rossonero. Il rinnovo di Rabiot potrebbe diventare uno degli argomenti più importanti nella programmazione societaria.

Il centrocampista garantisce equilibrio, fisicità, esperienza internazionale e una notevole capacità di accompagnare la manovra offensiva. Qualità preziose per il sistema di gioco di Amorim, che può affidargli differenti compiti nella zona centrale del campo.

Naturalmente, ogni eventuale trattativa dovrà tenere conto delle richieste economiche, della durata contrattuale e della sostenibilità dell’investimento.

Tuttavia, il contributo di Rabiot non può essere valutato esclusivamente attraverso gol e assist. Il suo peso emerge anche nella gestione dei momenti difficili e nella capacità di trasmettere una mentalità vincente ai compagni.

Il successo contro l’Atalanta ha confermato quanto il francese possa essere decisivo, ma soprattutto ha evidenziato un aspetto fondamentale: Rabiot non vuole un Milan che si accontenti di vincere, ma una squadra capace di dominare e controllare le partite.

Un messaggio che potrebbe diventare uno dei punti di riferimento per costruire il futuro rossonero.