Di Francesco in conferenza stampa in vista di Torino Lecce: «Valuterò se far giocare Coulibaly e Gaspar. Geubbels è a disposizione ma difficilmente partirà dal primo minuto»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino di Serie A 2026/27

Mettere alle spalle l’amaro ko interno per 1-2 contro il Genoa e ritrovare immediatamente compattezza e punti preziosi: è questa la missione del Lecce in vista dell’undicesimo turno di Serie A. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco sarà protagonista sabato 7 novembre alle ore 15:00 sul terreno dello Stadio Olimpico Grande Torino, opposta ai granata guidati da Ignazio Abate. Quattro lunghezze dividono le due compagini in graduatoria: i piemontesi navigano a quota 13 punti al decimo posto, mentre i giallorossi inseguono a quota 9 in quattordicesima piazza. Per il club salentino la trasferta assume un peso specifico fondamentale per spezzare la serie negativa dopo i tre passi falsi consecutivi rimediati contro Juventus, Frosinone e Genoa.

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Il recupero di Coulibaly e l’avviso a Gaspar per la difesa

Nella conferenza stampa di vigilia, l’allenatore giallorosso ha fatto il punto sullo stato di forma dei propri interpreti, soffermandosi in particolare sulla retroguardia e sulla mediana: “Coulibaly oggi si è allenato con la squadra. Sta recuperando, anche se ancora la sua condizione fisica non è ottimale. Domani valuterò se schierarlo titolare o meno. Stesso discorso per Gaspar: ha commesso un’ingenuità importante contro la Juventus. Domani serve entrare in campo con la massima concentrazione”.

L’astinenza del reparto offensivo e la gestione di Geubbels

Il tema più delicato della stagione leccese resta però l’efficacia realizzativa negli ultimi sedici metri, con le punte centrali ancora a secco e le opzioni di corsia ridotte all’osso: “Abbiamo solamente due esterni di ruolo a disposizione. Sto facendo delle valutazioni: se partire con entrambi o cambiare modulo. Al di là di questo, credo che le caratteristiche dei nostri attaccanti possano fare la differenza. Come punta centrale, invece, non ho dubbi: Geubbels oggi ha svolto una parte di allenamento in gruppo, ma difficilmente domani partirà dall’inizio. Rispetto alla passata stagione creiamo più occasioni, anche se facciamo fatica a concretizzarle. Il fatto che i nostri attaccanti non abbiano ancora fatto un goal incide sui nostri risultati”.

Le varianti sulle fasce: le opzioni tattiche con Veiga e Dembelé

In chiusura di incontro con i cronisti, Di Francesco ha tracciato le possibili contromisure per garantire equilibrio e spinta offensiva, valutando l’adattamento di elementi di gamba sulla linea avanzata: “Veiga? E’ stata un’esigenza dovuta al momento della partita contro il Genoa. Sicuramente può essere una soluzione, così come può esserla alzare Dembelé“. Una duttilità indispensabile per arginare il Torino e strappare un risultato utile prima della sosta per le Nazionali.