L’Italia femminile piega la Bielorussia 2-0 con Piemonte e Polli: sorriso per le Azzurre nell’andata dei playoff Mondiali! Come è andata

L’Italia femminile ha superato la Bielorussia 2-0 grazie alle reti di Piemonte e Polli nell’andata dei playoff Mondiali

Un successo fondamentale ma con qualche rammarico di troppo sotto porta. L’Italia Femminile supera la Bielorussia per 2-0 nella gara d’andata del primo turno dei playoff per i Mondiali. Sul terreno neutrale dello stadio di Tbilisi, a porte chiuse, la selezione guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin domina la gara sul piano del possesso palla e delle occasioni create, pur dovendo fare i conti con diverse imprecisioni nella prima frazione di gioco che hanno mantenuto il punteggio bloccato sullo 0-0.

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Piemonte sblocca la gara, Polli firma il raddoppio allo scadere

Nonostante un divario tecnico marcato, la Bielorussia ha eretto un vero e proprio muro difensivo, affidandosi alla tenacia delle proprie linee e ai riflessi della portiera Voskobovich, brava a opporsi a più riprese e salvata in alcune circostanze dai legni della porta. La resistenza della formazione avversaria è crollata soltanto al 66′ minuto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Manuela Giugliano, Martina Piemonte ha svettato di testa anticipando Sitnikava e firmando il vantaggio azzurro.

A mettere al sicuro il risultato al 90′ è stata Elisa Polli. Subentrata da appena tre minuti, l’attaccante ha sorpreso l’estremo difensore bielorusso con un mancino preciso, regalando alla squadra il gol del 2-0 e celebrando la prima marcatura in carriera con la maglia della Nazionale maggiore. Un successo chiave per un gruppo che punta con decisione alla fase finale in Brasile, per dimostrare che la partecipazione alla competizione più prestigiosa non deve più restare soltanto un sogno.

Testa al ritorno del Franchi: la strada verso il Brasile

I primi novanta minuti di questo primo turno playoff mettono le Azzurre in una posizione di forza, ma il CT Soncin dovrà lavorare sulla concretezza sotto porta in vista dei prossimi impegni. La gara di ritorno si disputerà martedì prossimo nella cornice dello stadio Artemio Franchi di Firenze, dove la squadra cercherà di confermare e incrementare il vantaggio davanti al proprio pubblico.

Qualora dovesse superare il turno, l’Italia si giocherà l’accesso definitivo al Mondiale nell’ultimo spareggio da 180 minuti contro la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia, che ha visto le finlandesi imporsi per 3-1 nel match d’andata.