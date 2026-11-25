Oosterwolde Roma, sono ripresi i contatti con il Fenerbahce per il difensore. Cosa può accadere in vista di gennaio

Torna prepotentemente d’attualità in casa Roma il profilo di Jayden Oosterwolde. Dopo il clamoroso stop registrato durante la sessione estiva, la dirigenza giallorossa ha riavviato negli ultimi giorni i dialoghi per l’esterno difensivo olandese secondo Fabrizio Romano, un obiettivo che non è mai uscito dai radar di Trigoria e sul quale il club ha proseguito a lavorare sottotraccia in vista delle prossime mosse di calciomercato.

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Il retroscena estivo: dalle visite mediche nella Capitale all’operazione

Per comprendere i motivi per cui la pista non si è mai davvero raffreddata occorre riavvolgere il nastro fino allo scorso luglio, quando il trasferimento di Oosterwolde alla Roma sembrava ormai una semplice formalità. La trattativa con la società turca aveva infatti raggiunto lo stadio conclusivo, al punto che il classe 2001 era già atterrato nella Capitale per sottoporsi all’iter delle visite mediche.

Proprio in sede di accertamenti clinici, però, i medici del club capitolino avevano individuato una criticità legata alla tenuta muscolare della coscia del calciatore. Gli approfondimenti successivi avevano evidenziato uno strappo muscolare serio, tale da rendere necessario un intervento chirurgico effettuato all’inizio di settembre con una prognosi di circa tre mesi di stop. Davanti a questo quadro clinico, la Roma aveva deciso con prudenza di mettere in stand-by la chiusura dell’affare.

Un filo mai spezzato: perché la Roma torna su Oosterwolde

Quel brusco rallentamento non ha però compromesso i rapporti tra l’entourage dell’ex giocatore del Parma, il club detentore del cartellino e gli uomini mercato giallorossi. Al contrario, la stima costruita nel corso della lunga negoziazione estiva ha mantenuto aperto un canale costante tra le parti.

Ora che il percorso riabilitativo di Oosterwolde procede verso il rientro a pieno regime, la Roma ha deciso di tornare alla carica per verificare i margini di fattibilità dell’operazione, confermando la volontà di puntare sulla duttilità e sulla fisicità del laterale mancino per rinforzare le corsie esterne.